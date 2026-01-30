    ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Australian Open LIVE (Semifinále)

    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Australian Open 2026.
    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Australian Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP/Dar Yasin)
    Sportnet|30. jan 2026 o 11:01
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Australian Open 2026: Jannik Sinner - Novak Djokovič.

    Jannik Sinner a Novak Djokovič dnes hrajú semifinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.

    Kto bude druhým finalistom?

    ONLINE PRENOS: Novak Djokovič - Jannik Sinner dnes LIVE (Semifinále Australian Open 2026, výsledky, piatok, NAŽIVO)

    Australian Open - muži Semifinále 2026
    30.01.2026 o 11:22
    Djokovič
    0:1
    (3:6, 5:3)
    Prebiehajúci
    Sinner
    Prenos
    0-15
    Prichádza dvojchyba od srbského tenistu.
    5:3
    Sinner napokon ukončuje gem esom, Djokovič sa ale už chystá podávať na víťazstvo v druhom sete.
    0-40
    Opäť pridlhý úder, blížime sa k čistej hre.
    0-30
    Nepresná loptička od Djokoviča prináša súperovi ďalší zisk bodu.
    0-15
    Sinner začína svoje podanie úspešným bodom.
    5:2
    importantDjokovič to zvládol a vedie 5:2! Sinner pôjde podávať na udržanie v druhom sete.
    A-40
    Navyše prichádza možnosť ukončiť gem pre podávajúceho tenistu.
    40-40
    Eso z prvého servisu pre Djokoviča. Máme tu zhodu.
    40-A
    importantDjokovič triafa iba sieť a ponúka súperovi brejkbol!
    40-40
    40-40
    Hra sa sieti prináša bodový zisk pre svetovú dvojku z Talianska.
    40-30
    Srbský tenista si pomohol servisom a je loptičku od potvrdenia gemu.
    30-30
    Djokovič predviedol výbornú ofenzívnu, po ktorej Sinner napokon kazí.
    15-30
    Djokovič robí chybu, keď jeho úder smeruje len za čiaru.
    15-15
    15-15
    Víťazný úder Djokoviča po pravej strane, po pätnásť.
    0-15
    Prichádza bod pre svetovú dvojku.
    4:2
    4:2
    Úspešná smeč Taliana ukončuje gem a Djokovič ide podávať.
    15-40
    Sinner je loptičku od zisku gemu.
    15-30
    Tentokrát ale Sinner zahral iba do siete, boduje aj Djokovič.
    0-30
    Ďalší bod v prospech svetovej dvojky.
    0-15
    Sinner začína svoje podanie ziskom bodu.
    4:1
    Djokovič si pomohol servisom von z dvorca a po odvrátení troch brejkbolov získava gem vo svoj prospech.
    A-40
    Sinner kazí pridlhou loptičkou a to znamení zisk štvrtého bodu v rade pre Srba.
    40-40
    Odvrátený aj tretí brejk a máme tu zhodu.
    30-40
    Ďalší odvrátený brejkbol, zostáva ešte jeden.
    15-40
    15-40
    Djokovičovi pomohla páska, odvracia tak prvý z troch brejkbolov súpera.
    0-40
    importantPrichádzajú tri brejkboly pre Sinnera!
    0-30
    Dvojchyba srbského tenistu znamená ďalší bod pre Sinnera.
    0-15
    0-15
    Sinner však začína odplatu ziskom bodu.
    3:1
    Nepresný úder od Sinnera znamená využitý brejk srbského tenistu, ktorý kradne súperovi podanie a vedie 3:1.
    A-40
    importantDo tretice prichádza brejkbol pre Djokoviča.
    40-40
    Sinner však odvracia brejkbol úspešným prvým podaním.
    A-40
    importantĎalší dlhý úder Sinnera končí za čiarou, druhý brejkbol pre svetovú štvorku.
    40-40
    Djokovič s neúspešným riternom, loptička končí iba v sieti.
    40-30
    importantDjokovičovi vyšla reakcia na skrátenú hru a dostáva za odmenu možnosť brejku!
    30-30
    Sinner však vyrovnáva stav gemu po tridsať.
    30-15
    Pridlhá loptička od svetovej dvojky zabezpečuje zisk bodu Djokovičovi.
    15-15
    Víťazný úder v podaní Sinnera, máme vyrovnané. Po pätnásť.
    15-0
    15-0
    Zaujímavá výmena sa končí bodom pre srbského tenistu.
    2:1
    Je tomu skutočne tak, čistý gem pre Djokoviča, ktorý ide do vedenia 2:1.
    40-0
    Ani tentokrát Sinner nedokázal ritern namieriť presne a smerujeme zrejme k čistej hre.
    30-0
    Djokovič sa oprel o prvý servis, pričom ritern súpera končí iba v sieti.
    15-0
    15-0
    Tentokrát Srbovi vyšla reakcia na skrátenú hru a boduje.
    1:1
    Djokovič znova kazí a máme tak vyrovnané, 1:1.
    15-40
    Počujeme frustráciu srbského tenistu, ktorý chybuje po nepresnej loptičke.
    15-30
    Prichádza už siedme eso pre Sinnera.
    15-15
    Je vyrovnané, po pätnásť.
    15-0
    Servis svetovej dvojky štartuje bodom pre Djokoviča.
    1:0
    Ďalšia nepresnosť od Taliana ukončuje gem, ktorý ovládol Djokovič.
    40-30
    Sinner uspel v dlhšej výmene, keď sa jeho súper prezentoval krátkym úderom.
    40-15
    40-15
    Výborná výmena sa končí ziskom bodu pre srbského tenistu.
    30-15
    Sinner sa prezentoval jednou z mála nepreností.
    15-15
    Teraz si ale Djokovič pripravil pozíciu a zaznamenáva víťazný úder.
    0-15
    Svetová dvojka zvládla prechod na sieť a pripisuje si zisk bodu.
    3:6
    importantSinner zakončuje prvý set víťazným úderom a získava ho vo svoj prospech po výsledku 6:3.
    0-40
    importantPrichádzajú tri setboly pre podávajúceho talianskeho hráča.
    0-30
    0-30
    Vynikajúca výmena a ešte vynikajúce zakončenie od Sinnera, ktorý napokon zaznamenáva víťazný úder.
    0-15
    Sinner uspel po prvom servise vďaka esu.
    3:5
    Aut Taliana ukončuje gem, pričom Djokovič znižuje na 3:5. Prichádza ale podanie Sinnera na víťazstvo v úvodnom sete.
    40-0
    Djokovič zareagoval na skrátenú hru a napokon sa výmena končí nepresnosťou od súpera.
    30-0
    Opäť si Djokovič pomohol servisom a získava ďalší bod.
    15-0
    Svoj servis otvára Djokovič získaným bodom.
    2:5
    Sinner si pomáha prvým servisom a ide do vedenia 5:2. Podávať pôjde Djokovič na udržanie v prvom sete.
    0-40
    0-40
    Djokovič sa to snažil skrátiť, napokon ale Sinner zvládol dobehnúť loptičku a zakončiť presne na opačnú stranu.
    0-30
    Hoci Srbovi pomohla páska, napokon zaznamenáva víťazný úder po ľavej čiare.
    0-15
    Loptička končí v sieti, bod si pripisuje svetová dvojka.
    2:4
    Tesný aut v podaní Sinnera, ktorý sa chystá podávať za stavu 4:2.
    40-30
    40-30
    Vynikajúci bekhend v podaní Sinnera, ktorý zaznamenal víťazný úder na pravú stranu.
    40-15
    Prvý bod v geme pre talianskeho hráča.
    40-0
    Djokovič je blízko čistej hry, keď súpera prekvapil servisom na telo.
    30-0
    Ďalší zisk bodu pre Djokoviča, ktorý uspel svojim forhendom pri sieti.
    15-0
    Srbský tenista si pomohol servisom a získava bod.
    1:4
    Ďalšie eso v podaní Sinnera, už piate v dnešnom zápase. Po potvrdenom podaní vedie 4:1.
    40-A
    Teraz ale Djokovič pretiahol úder a výhodu má k dispozícii taliansky tenista.
    40-40
    Sinner však získava bod a máme tu zhodu.
    40-30
    importantVíťazný úder Djokoviča po pravej strane ponúka Srbovi brejkbol!
    30-30
    30-30
    Hoci Sinner zvládol ubrániť smeč od súpera, napokon sa predsa len zo zisku bodu teší Srb.
    15-30
    Prichádza zisk bodu pre nasadenú štvorku.
    0-30
    Dobrý ritern ponúkol Srbovi možnosť zaútočiť, loptička ale končí von z dvorca.
    0-15
    Sinner začína svoje podanie úspešným esom.
    1:3
    Djokovič potvrdzuje výhodu a po získanom geme znižuje na 1:3.
    A-40
    Výhoda pre Djokoviča.
    40-40
    Sinner sa ale udržal v geme vďaka skvelému riternu.
    A-40
    Dlhšia výmena v prospech srbského tenistu, keď pokus Sinnera skončil za čiarou.
    40-40
    40-40
    Djokovič ale odvracia brejk úspešným esom.
    30-40
    importantNa rade je ďalší brejkbol pre Sinnera.
    30-30
    30-30
    Sinnerovi vyšla hra na krátko bez možnosti reakcie od Djokoviča.
    30-15
    Dlhšia výmena končí na sieti, ktorú trafila svetová dvojka z Talianska.
    15-15
    Ďalšia nevynútená chyba v podaní Djokoviča, ktorý neuspel s útokom po ľavej strane.
    15-0
    Srbský tenista však zaznamenáva víťazný úder.
    0:3
    Djokovič nezvládol ritern a posiela loptičku iba za čiaru. Sinner ide do vedenia už 3:0.
    15-40
    A hneď na to prichádza ďalšie eso, opäť von z dvorca.
    15-30
    Druhé eso v zápase od Sinnera, tentokrát von z dvorca.
    15-15
    Tentoraz končí v sieti loptička od svetovej dvojky.
    0-15
    Nasadená štvorka sa zatiaľ trápi, keď posiela ďalšiu loptičku do siete.
    0:2
    importantNepresnosť Srba znamená využitie hneď prvého brejku.
    15-40
    importantHneď v úvode prvého setu prichádzajú dva brejkboly pre Sinnera!
    15-30
    15-30
    Hoci sa Djokovič mohol oprieť o výborný servis, napokon Srbovi nevyšla hra pri sieti. Skvelý víťazný úder po čiare v podaní Sinnera!
    15-15
    Srbský tenista posiela úder iba do siete, po pätnásť.
    15-0
    Pridlhá loptička od talianskeho tenistu znamená zisk bodu pre Djokoviča.
    0:1
    Sinner si postrážil svoj gem, po ktorom ide do vedenia.
    15-40
    Tentokrát to ale Talian prehnal s razantnosťou a posiela loptičku za čiaru.
    0-40
    Sinner predvádza zatiaľ výborné podanie, keď navyše pridáva eso.
    0-30
    Podobná situácia opäť v prospech talianskeho tenistu.
    0-15
    Sinner začína svoje podanie úspešným servisom, ktorý Srb odvrátil iba za čiaru.
    0:0
    Stretnutie sa práve začalo.
    Nakoľko prvé semifinále trvalo až 5 hodín a 27 sekúnd, duel medzi Djokovičom a Sinner sa začne približne za necelú pol hodinku o 11:15.
    Prvým postupujúcim do finále Australian Open sa stal Carlos Alcaraz, keď v pozícii svetovej jednotky uspel v päťsetovej bitke nad Alexandrom Zverevom a zvíťazil v najdlhšom semifinále histórii turnaja.
    Vítam vás pri semifinálovom súboji na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví Novak Djokovič a Jannik Sinner.

    Djokovičova cesta do semifinále nebola bez otáznikov, no bola efektívna. Srb počas turnaja ukázal, že aj keď už nehrá každý zápas v maximálnom tempe, stále dokonale číta hru a vie si ustrážiť energiu na kľúčové kolá. Štvrťfinále zvládol po predčasnom konci súpera, čo mu umožnilo ušetriť sily, no zároveň znamená, že v turnaji nebol vystavený dlhému päťsetovému testu. Jeho bilancia v Melbourne a pokoj v rozhodujúcich momentoch však zostávajú obrovskou zbraňou.

    Sinner ide do semifinále z úplne opačnej pozície. Od prvých kôl pôsobí dominantne, väčšinu zápasov zvládol v troch setoch a tempo, ktoré diktuje od základnej čiary, je zatiaľ pre súperov neriešiteľné. Vo štvrťfinále potvrdil formu jasným víťazstvom, pričom opäť ukázal, že vie byť trpezlivý aj nemilosrdný zároveň. V tomto ročníku Australian Open zatiaľ pôsobí ako hráč, ktorý má presnú kontrolu nad výmenami aj vlastnými emóciami.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:20.
