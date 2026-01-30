ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Australian Open LIVE (Semifinále)

Jannik Sinner a Novak Djokovič dnes hrajú semifinále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.
Kto bude druhým finalistom?
ONLINE PRENOS: Novak Djokovič - Jannik Sinner dnes LIVE (Semifinále Australian Open 2026, výsledky, piatok, NAŽIVO)
Australian Open - muži Semifinále 2026
30.01.2026 o 11:22
Djokovič
0:1
(3:6, 5:3)
Prebiehajúci
Sinner
Prenos
0-15
Prichádza dvojchyba od srbského tenistu.
5:3
Sinner napokon ukončuje gem esom, Djokovič sa ale už chystá podávať na víťazstvo v druhom sete.
0-40
Opäť pridlhý úder, blížime sa k čistej hre.
0-30
Nepresná loptička od Djokoviča prináša súperovi ďalší zisk bodu.
0-15
Sinner začína svoje podanie úspešným bodom.
5:2
Djokovič to zvládol a vedie 5:2! Sinner pôjde podávať na udržanie v druhom sete.
A-40
Navyše prichádza možnosť ukončiť gem pre podávajúceho tenistu.
40-40
Eso z prvého servisu pre Djokoviča. Máme tu zhodu.
40-A
Djokovič triafa iba sieť a ponúka súperovi brejkbol!
40-40
40-40
Hra sa sieti prináša bodový zisk pre svetovú dvojku z Talianska.
40-30
Srbský tenista si pomohol servisom a je loptičku od potvrdenia gemu.
30-30
Djokovič predviedol výbornú ofenzívnu, po ktorej Sinner napokon kazí.
15-30
Djokovič robí chybu, keď jeho úder smeruje len za čiaru.
15-15
15-15
Víťazný úder Djokoviča po pravej strane, po pätnásť.
0-15
Prichádza bod pre svetovú dvojku.
4:2
4:2
Úspešná smeč Taliana ukončuje gem a Djokovič ide podávať.
15-40
Sinner je loptičku od zisku gemu.
15-30
Tentokrát ale Sinner zahral iba do siete, boduje aj Djokovič.
0-30
Ďalší bod v prospech svetovej dvojky.
0-15
Sinner začína svoje podanie ziskom bodu.
4:1
Djokovič si pomohol servisom von z dvorca a po odvrátení troch brejkbolov získava gem vo svoj prospech.
A-40
Sinner kazí pridlhou loptičkou a to znamení zisk štvrtého bodu v rade pre Srba.
40-40
Odvrátený aj tretí brejk a máme tu zhodu.
30-40
Ďalší odvrátený brejkbol, zostáva ešte jeden.
15-40
15-40
Djokovičovi pomohla páska, odvracia tak prvý z troch brejkbolov súpera.
0-40
Prichádzajú tri brejkboly pre Sinnera!
0-30
Dvojchyba srbského tenistu znamená ďalší bod pre Sinnera.
0-15
0-15
Sinner však začína odplatu ziskom bodu.
3:1
Nepresný úder od Sinnera znamená využitý brejk srbského tenistu, ktorý kradne súperovi podanie a vedie 3:1.
A-40
Do tretice prichádza brejkbol pre Djokoviča.
40-40
Sinner však odvracia brejkbol úspešným prvým podaním.
A-40
Ďalší dlhý úder Sinnera končí za čiarou, druhý brejkbol pre svetovú štvorku.
40-40
Djokovič s neúspešným riternom, loptička končí iba v sieti.
40-30
Djokovičovi vyšla reakcia na skrátenú hru a dostáva za odmenu možnosť brejku!
30-30
Sinner však vyrovnáva stav gemu po tridsať.
30-15
Pridlhá loptička od svetovej dvojky zabezpečuje zisk bodu Djokovičovi.
15-15
Víťazný úder v podaní Sinnera, máme vyrovnané. Po pätnásť.
15-0
15-0
Zaujímavá výmena sa končí bodom pre srbského tenistu.
2:1
Je tomu skutočne tak, čistý gem pre Djokoviča, ktorý ide do vedenia 2:1.
40-0
Ani tentokrát Sinner nedokázal ritern namieriť presne a smerujeme zrejme k čistej hre.
30-0
Djokovič sa oprel o prvý servis, pričom ritern súpera končí iba v sieti.
15-0
15-0
Tentokrát Srbovi vyšla reakcia na skrátenú hru a boduje.
1:1
Djokovič znova kazí a máme tak vyrovnané, 1:1.
15-40
Počujeme frustráciu srbského tenistu, ktorý chybuje po nepresnej loptičke.
15-30
Prichádza už siedme eso pre Sinnera.
15-15
Je vyrovnané, po pätnásť.
15-0
Servis svetovej dvojky štartuje bodom pre Djokoviča.
1:0
Ďalšia nepresnosť od Taliana ukončuje gem, ktorý ovládol Djokovič.
40-30
Sinner uspel v dlhšej výmene, keď sa jeho súper prezentoval krátkym úderom.
40-15
40-15
Výborná výmena sa končí ziskom bodu pre srbského tenistu.
30-15
Sinner sa prezentoval jednou z mála nepreností.
15-15
Teraz si ale Djokovič pripravil pozíciu a zaznamenáva víťazný úder.
0-15
Svetová dvojka zvládla prechod na sieť a pripisuje si zisk bodu.
3:6
Sinner zakončuje prvý set víťazným úderom a získava ho vo svoj prospech po výsledku 6:3.
0-40
Prichádzajú tri setboly pre podávajúceho talianskeho hráča.
0-30
0-30
Vynikajúca výmena a ešte vynikajúce zakončenie od Sinnera, ktorý napokon zaznamenáva víťazný úder.
0-15
Sinner uspel po prvom servise vďaka esu.
3:5
Aut Taliana ukončuje gem, pričom Djokovič znižuje na 3:5. Prichádza ale podanie Sinnera na víťazstvo v úvodnom sete.
40-0
Djokovič zareagoval na skrátenú hru a napokon sa výmena končí nepresnosťou od súpera.
30-0
Opäť si Djokovič pomohol servisom a získava ďalší bod.
15-0
Svoj servis otvára Djokovič získaným bodom.
2:5
Sinner si pomáha prvým servisom a ide do vedenia 5:2. Podávať pôjde Djokovič na udržanie v prvom sete.
0-40
0-40
Djokovič sa to snažil skrátiť, napokon ale Sinner zvládol dobehnúť loptičku a zakončiť presne na opačnú stranu.
0-30
Hoci Srbovi pomohla páska, napokon zaznamenáva víťazný úder po ľavej čiare.
0-15
Loptička končí v sieti, bod si pripisuje svetová dvojka.
2:4
Tesný aut v podaní Sinnera, ktorý sa chystá podávať za stavu 4:2.
40-30
40-30
Vynikajúci bekhend v podaní Sinnera, ktorý zaznamenal víťazný úder na pravú stranu.
40-15
Prvý bod v geme pre talianskeho hráča.
40-0
Djokovič je blízko čistej hry, keď súpera prekvapil servisom na telo.
30-0
Ďalší zisk bodu pre Djokoviča, ktorý uspel svojim forhendom pri sieti.
15-0
Srbský tenista si pomohol servisom a získava bod.
1:4
Ďalšie eso v podaní Sinnera, už piate v dnešnom zápase. Po potvrdenom podaní vedie 4:1.
40-A
Teraz ale Djokovič pretiahol úder a výhodu má k dispozícii taliansky tenista.
40-40
Sinner však získava bod a máme tu zhodu.
40-30
Víťazný úder Djokoviča po pravej strane ponúka Srbovi brejkbol!
30-30
30-30
Hoci Sinner zvládol ubrániť smeč od súpera, napokon sa predsa len zo zisku bodu teší Srb.
15-30
Prichádza zisk bodu pre nasadenú štvorku.
0-30
Dobrý ritern ponúkol Srbovi možnosť zaútočiť, loptička ale končí von z dvorca.
0-15
Sinner začína svoje podanie úspešným esom.
1:3
Djokovič potvrdzuje výhodu a po získanom geme znižuje na 1:3.
A-40
Výhoda pre Djokoviča.
40-40
Sinner sa ale udržal v geme vďaka skvelému riternu.
A-40
Dlhšia výmena v prospech srbského tenistu, keď pokus Sinnera skončil za čiarou.
40-40
40-40
Djokovič ale odvracia brejk úspešným esom.
30-40
Na rade je ďalší brejkbol pre Sinnera.
30-30
30-30
Sinnerovi vyšla hra na krátko bez možnosti reakcie od Djokoviča.
30-15
Dlhšia výmena končí na sieti, ktorú trafila svetová dvojka z Talianska.
15-15
Ďalšia nevynútená chyba v podaní Djokoviča, ktorý neuspel s útokom po ľavej strane.
15-0
Srbský tenista však zaznamenáva víťazný úder.
0:3
Djokovič nezvládol ritern a posiela loptičku iba za čiaru. Sinner ide do vedenia už 3:0.
15-40
A hneď na to prichádza ďalšie eso, opäť von z dvorca.
15-30
Druhé eso v zápase od Sinnera, tentokrát von z dvorca.
15-15
Tentoraz končí v sieti loptička od svetovej dvojky.
0-15
Nasadená štvorka sa zatiaľ trápi, keď posiela ďalšiu loptičku do siete.
0:2
Nepresnosť Srba znamená využitie hneď prvého brejku.
15-40
Hneď v úvode prvého setu prichádzajú dva brejkboly pre Sinnera!
15-30
15-30
Hoci sa Djokovič mohol oprieť o výborný servis, napokon Srbovi nevyšla hra pri sieti. Skvelý víťazný úder po čiare v podaní Sinnera!
15-15
Srbský tenista posiela úder iba do siete, po pätnásť.
15-0
Pridlhá loptička od talianskeho tenistu znamená zisk bodu pre Djokoviča.
0:1
Sinner si postrážil svoj gem, po ktorom ide do vedenia.
15-40
Tentokrát to ale Talian prehnal s razantnosťou a posiela loptičku za čiaru.
0-40
Sinner predvádza zatiaľ výborné podanie, keď navyše pridáva eso.
0-30
Podobná situácia opäť v prospech talianskeho tenistu.
0-15
Sinner začína svoje podanie úspešným servisom, ktorý Srb odvrátil iba za čiaru.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Nakoľko prvé semifinále trvalo až 5 hodín a 27 sekúnd, duel medzi Djokovičom a Sinner sa začne približne za necelú pol hodinku o 11:15.
Prvým postupujúcim do finále Australian Open sa stal Carlos Alcaraz, keď v pozícii svetovej jednotky uspel v päťsetovej bitke nad Alexandrom Zverevom a zvíťazil v najdlhšom semifinále histórii turnaja.
Vítam vás pri semifinálovom súboji na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví Novak Djokovič a Jannik Sinner.
Djokovičova cesta do semifinále nebola bez otáznikov, no bola efektívna. Srb počas turnaja ukázal, že aj keď už nehrá každý zápas v maximálnom tempe, stále dokonale číta hru a vie si ustrážiť energiu na kľúčové kolá. Štvrťfinále zvládol po predčasnom konci súpera, čo mu umožnilo ušetriť sily, no zároveň znamená, že v turnaji nebol vystavený dlhému päťsetovému testu. Jeho bilancia v Melbourne a pokoj v rozhodujúcich momentoch však zostávajú obrovskou zbraňou.
Sinner ide do semifinále z úplne opačnej pozície. Od prvých kôl pôsobí dominantne, väčšinu zápasov zvládol v troch setoch a tempo, ktoré diktuje od základnej čiary, je zatiaľ pre súperov neriešiteľné. Vo štvrťfinále potvrdil formu jasným víťazstvom, pričom opäť ukázal, že vie byť trpezlivý aj nemilosrdný zároveň. V tomto ročníku Australian Open zatiaľ pôsobí ako hráč, ktorý má presnú kontrolu nad výmenami aj vlastnými emóciami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:20.