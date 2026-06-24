Svetová jednotka je späť. Sinner nastúpil prvýkrát po kolapse a cíti sa veľmi dobre

Líder svetového tenisového rebríčka Jannik Sinner sa vrátil víťazne na kurty zhruba štyri týždne po tom, ako fyzicky úplne odpadol v druhom kole grandslamového Roland Garros.
Na exhibičnom turnaji na tráve v londýnskom Hurlingham Clube taliansky hráč porazil britského súpera Camerona Norrieho dvakrát 6:3.
Podujatie slúži hráčom ako príprava na Wimbledon, ktorý sa začne v pondelok. Sinner bude na trávnatom grandslame obhajovať titul.
Sinner sa predstavil na kurte prvýkrát od 28. mája, keď na French Open v dueli s Juanom Manuelom Cerúndolom z Argentíny suverénne mieril do tretieho kola, ale napokon mu nestačilo ani vedenie 6:3, 6:2 a 5:1. V ďalšom pokračovaní mu úplne došli sily, prehral 5:7, 1:6 a 1:6 a prišiel o možnosť skompletizovať zbierku grandslamových trofejí.
Vyšetrenia, ktoré potom dvadsaťštyriročný hráč podstúpil v Miláne, neodhalili žiadne zdravotné ťažkosti, ktoré by za fyzickým kolapsom mohli stáť. Na klinike San Raffaele strávil Sinner dva dni.
Pred cestou do Londýna už avizoval, že je fit. "Posledné týždne sme strávili tvrdým tréningom a po telesnej stránke som na tom veľmi dobre. To najdôležitejšie je ale byť v pohode psychicky a ja som veľmi rád, že môžem byť tu v Londýne, a snáď budem môcť predviesť svoje najlepšie výkony," povedal Sinner.