Sinner suverénne získal titul v Pekingu, vo finále zmietol z kurtu tínedžera

    TASR|1. okt 2025 o 09:46
    Talian získal tretí titul v roku.

    ATP Peking

    dvojhra - finále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Learner Tien (USA) 6:2, 6:2

    PEKING. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal druhýkrát v kariére víťazom turnaja ATP 500 v Pekingu.

    Najvyššie nasadený hráč si v stredajšom finále dvojhry poradil s nenasadeným Američanom Learnerom Tienom za 74 minút 6:2, 6:2.

    Sinner nadviazal na svoj triumf v čínskej metropole spred dvoch rokov.

    Celkovo vybojoval 21. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, tretí v tomto roku po prvenstvách na Australian Open a vo Wimbledone.

    Devätnásťročný Tien si na svoj prvý singlový titul na okruhu ATP musí ešte počkať.

