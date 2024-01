ONLINE: Jannik Sinner - Daniil Medvedev dnes (finále, Australian Open, LIVE)

Jannik Sinner

To pro Sinnera to bude první grandslamové finále kariéry. Potenciál ukázal již na konci minulé sezony, kdy na domácím Turnaji mistrů prohrál jediné utkání, a sice až ve finále s Novakem Djokovićem. Toho přitom v základní skupině dokázal porazit. Na srbskou legendu si vyšlápl i v semifinále Davisova poháru, kdy otočil ze tří mečbolů na postup a Italové nakonec získali salátovou mísu.



To hlavní si ale aktuální světová čtyřka schovala až do Melbourne. Až do semifinále Sinner neztratil ani set. Následně přehrál Djokoviće ve čtyřech setech. Nadále tak platí, že žádná tenistka, ani tenista nevyhrál pětadvacet grandslamů. Sinner byl blízko k tomu, aby postoupil ve třech setech. Nicméně v tiebreaku neproměnil mečbol. Djokovič uznal kvality soupeře a podle svých slov podal jeden z nejhorších výkonů v kariéře na gradslamu. Až do letoška nikdy neprohrál semifinále, nebo finále Australian Open. Na svém milovaném turnaji zažil porážku po 2 195 dnech a šesti letech. Na jedenáctý titul z Melbourne si musí počkat.



Sinner je před finále vnímaný bookmakery sázkových kanceláří jako papírový favorit. Je prvním italským grandslamovým finalistou od Wimbledonu 2021, kdy Matteo Berrettini padl s Djokovićem ve Wimbledonu. Ital tehdy uzmul první sadu v tiebreaku, ale to bylo z jeho strany vše. Ačkoli se tomu snad ani nechce věřit, tak Sinner je teprve pátým Italem ve finále grandslamu a vůbec prvním Italem ve finále Australian Open.