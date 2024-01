Carota Boys sú fenomén. Sinner je dobre vychovaný chlapec, chvália svoj idol

MELBOURNE, BRATISLAVA. Fanúšikovstvo môže mať mnoho podôb. Priaznivci speváčky Taylor Swift sa nedávno zapísali do histórie tým, že minuli na jej veľkolepé turné The Eras Tour už päť miliárd dolárov.

Partia sa dohodla, že tenistu prídu povzbudzovať na turnaj do Ríma. "Vstupenky na konkrétny deň sme si kupovali mesiac pred začiatkom turnaja, takže ani nebolo isté, či ho uvidíme naživo. Keby hral na druhý deň, tak by Carota Boys možno nikdy nevznikli," vysvetľoval pre magazín Vogue Alessandro Dedominici.

V Taliansku ich pozvali do obľúbenej televíznej šou. Tenista minulý rok na tlačovej konferencii v Turíne žartoval, že už sú pomaly populárnejší ako on.

Po turnaji v Ríme cestovali Carota Boys za svojim idolom aj do Paríža, Londýna a do New Yorku na US Open. Najmä vďaka jednému zo Sinnerových reklamných partnerov, ktorý im hradil náklady na dopravu a pobyt. V New Yorku sa s tenistom prvý raz stretli osobne.