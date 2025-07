ONLINE: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz dnes (finále, Wimbledon, LIVE)

Jannik Sinner Jannik Sinner je prvním Italem ve finále mužské wimbledonské dvouhry od roku 2021, kdy Matteo Berrettini nestačil na Novaka Djokoviče ve čtyřech setech. Může se stát historicky prvním italským wimbledonským vítězem. Pro Sinnera to je na rozdíl od Alcaraze první wimbledonské finále. Doposud bylo jeho maximem semifinále z roku 2023. Ital zatím opanoval tři grandslamy. Triumfoval loni na US Open a v posledních dvou letech v Melbourne. Právě Australian Open zůstává jeho jediným letošním titulem, byť tedy musíme zmínit, že Sinner absentoval tři měsíce kvůli dopingovému trestu. ¨ Současná světová jednička byla na letošním Wimbledonu mnohem blíž k vyřazení než Carlos Alcaraz. Sinner prohrával 0:2 na sety proti Grigoru Dimitrovovi. Ten ale po konci čtvrtého gamu třetí sady zranil a musel skrečovat. Dimitrov podstoupil operaci a uznal, že šlo o jeden z nejbolestivějších momentů jeho kariéry. Po vítězství proti Benu Sheltonovi pak překazil plány Novaka Djokoviće na zisk čtvrtého grandslamu. Srbské legendě nepovolil ani set a porazil ji popáté v řadě.

