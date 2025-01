Vitajte pri sledovaní finálového zápasu mužskej dvojhry na Australian Open 2025, v ktorom o svoj premiérový grandslamový titul zabojuje nemecký tenista Alexander Zverev proti obhajcovi titulu a svetovej jednotke Jannikovi Sinnerovi z Talianska. Zverev nevyužil už dve grandslamové finálové šance vo svojej kariére, keď v oboch prípadoch proti Thiemovi na US Open 2020 a aj minulý rok proti Alcarazovi na Roland Garros prehral po dramatickom priebehu v piatich setoch. Pre Sinnera bola uplynulá sezóna najlepšou v kariére a dominoval najmä na tvrdom povrchu, keď vyhral obidva "hardové" grandslamy Australian Open a US Open, okrem toho triumfoval na záverečnom Turnaji majstrov a na ďalších troch veľkých turnajoch kategórie Masters v Šanghaji, Cincinnati a Miami. Životnú sezónu Sinnera len trochu negatívne poznačila dopingová kauza, ale napokon bola svetová jednotka zbavená obvinení. V prospech Zvereva by mohla hovoriť bilancia vzájomných zápasov, keď Sinnera porazil až štyrikrát zo šiestich súbojov a z toho hneď v dvoch prípadoch na US Open. Uvidíme, či Zverev konečne do tretice zlomí prekliate grandslamových finále a bude sa tešiť z najväčšieho titulu kariéry alebo Sinner obháji titul na Australian Open a pridá do zbierky celkovo už tretí grandslamový titul.