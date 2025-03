Hrá ako Nadal, obmedzil mobil a robí modela. Mladý Brit má prvý veľký titul

Postupná cesta. To je symbolický termín pre mladého Brita. Turnaje na okruhu ATP vyhral Draper postupne - najprv v kategórii 250, potom 500 a teraz aj na Masters 1000.

Na to, aby dosiahol čo najlepší výsledok, obmedzil čas na mobile, užívanie kofeínu a zapracoval na svojom dýchaní.

"Vyvíjam sa pomaly. Sú hráči, ktorí rastú rýchlo a sú pripravení v 21 či 22 rokoch hrať na úplnej špičke. Ja si ale myslím, že vrchol môjho tenisu príde vo veku 25 rokov," zmienil Draper v čase, keď sa predieral do elitnej stovky.

"Jack má rozhodne na to stať sa jedným z najlepších," povedal na jeho adresu Murray.

Teraz je pred ním už len jedna méta - grandslamový titul - ktorým by sa zaradil po boku krajana Murrayho. To ale predbiehame. Sám Draper si ide svojou cestou a svoje najlepšie roky ešte len čaká.

Presne tak to mal nielen Jack Draper, ale aj jeho starší brat Ben, ktorý tenis neskôr hral na univerzite v USA. Profesionálom sa však na rozdiel od brata nikdy nestal.

Raketu bral do ľavej ruky, aj keď bol pravák. Nevedomky tak nadviazal na najlepšieho ľaváka tenisovej histórie Rafaela Nadala, ktorý však raketu do ľavej ruky prehodil až v neskoršom veku. Vtedy jeho tréneri videli, že v nej má väčšiu silu na podaní.

"Často mi všetci dávajú kredit za to, že vďaka mne začal Jack s tenisom, ale v skutočnosti ho inšpirovala moja mama, jeho babička. Hrala tenis na okresnej úrovni. Môj brat hral tiež, takže tenis bol odjakživa súčasťou našej rodiny a obľúbili si ho aj Jack s Benom," dodala matka súčasnej britskej jednotky.

Detektív alebo model?

Draper odpovedal na otázku ATP, že pokiaľ by nebol tenista, bol by detektív. Modelingová agentúra IMG, magazíny Vogue a Tatle a ich čitatelia by zrejme mali iný názor.

Sympatický mladík už v sedemnástich rokoch podpísal zmluvu s IMG a stal sa profesionálnym modelom.

"Užívam si, keď som pred kamerou a vyzerám dobre," povedal pre Vogue.