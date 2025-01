Si príliš dobrý, mal by si hrať profesionálne, radil mu Sinner. Hneď dal súperovi kanára

Tenista, ktorý ako prvý z ročníka 2006 vyhral zápas na turnaji ATP, bývalá juniorská jednotka a súčasný šampión Next Gen ATP Finals, ustálil svoje výkony a nasadil poriadne vysokú latku nielen svojim rovesníkom, ale všetkým, ktorí si s ním budú chcieť zmerať sily.

"Chcem byť ako Alcaraz so Sinnerom, chcem vyhrávať grandslamové turnaje," vravel ešte v jeseni.

Síce na rozdiel od nich získal Fonseca toto ocenenie zatiaľ "len" v juniorskej kategórii, ale aj tak to na konci roka 2023 nebola náhoda.

"Ako vraví Roger (Federer): Talent nestačí, pokiaľ k nemu nepridáte tvrdú drinu a prácu na sebe. O to sa snažím, veľmi na sebe pracujem," vravel Fonseca po veľkom víťazstve nad Rubľovom.

"Do 12 rokov som hral viac futbal, ale nikdy som sa nevidel v budúcnosti ako profesionálny hráč. Keď som skúsil tenis, zistil som, že v tom nie som vôbec zlý," zmienil sa o počiatku svojej kariéry.

Keď sa však raz zranil, uvedomil si, že futbal pre neho nie je. U rodičov, ktorí sú aktívni športovci, mohol sledovať viacero odvetví, ktoré by ho mohli zaujať: surfovanie, lezenie alebo práve tenis.

Raketu vzal prvýkrát do ruky v štyroch rokoch a v mládežníckych kategóriách sa vždy pohyboval medzi piatimi najlepšími mladíkmi v brazílskom rebríčku.

Napokon to nebolo vôbec zlé rozhodnutie. Jedna veľká dilema ho čakala aj neskôr, v čase, keď už bol juniorskou svetovou jednotkou, keď už vyhral juniorský US Open 2023 (brazílsky triumf po piatich rokoch, pred ním v roku 2018 vyhral Thiago Seyboth-Wild), keď už prekvapivo o rok skôr doviedol brazílsky tím do 16 rokov k historickému triumfu v juniorskom Davis Cupe.

VIDEO: Joao Fonseca reaguje po víťazstve nad Andrejom Rubľovom