    Swiatekovej postup do osemfinále uľahčila súperka. Na zápas nenastúpila

    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Poľská tenistka Iga Swiateková. (Autor: REUTERS)
    TASR|11. aug 2025 o 23:42
    ShareTweet0

    Ďalej ide aj Ruska Jekaterina Alexandrovová.

    CINCINNATI. Ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

    V 3. kole si v pozícii nasadenej dvanástky poradila s Mayou Jointovou z Austrálie v dvoch setoch 6:4 a 6:3.

    Tretia nasadená Iga Swiateková ide ďalej bez boja, jej súperka Marta Kosťjuková z Ukrajiny na zápas nenastúpila.

    WTA 1000 Cincinnati

    dvojhra - 3. kolo:

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-12) - Maya Jointová (Austr.) 6:4, 6:3

    Iga Swiateková (Poľ.-3) - Marta Kosťjuková (Ukr.-25) bez boja

    Jessica Bouzas Maneirová (Šp.) - Taylor Townsendová (USA) 6:4, 6:1

    Sorana Cirsteaová (Rum.) - Jüe Jüan (Čína) 6:7 (2), 6:4, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Swiatekovej postup do osemfinále uľahčila súperka. Na zápas nenastúpila
    po 23:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Swiatekovej postup do osemfinále uľahčila súperka. Na zápas nenastúpila