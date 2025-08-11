Swiatekovej postup do osemfinále uľahčila súperka. Na zápas nenastúpila

CINCINNATI. Ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
V 3. kole si v pozícii nasadenej dvanástky poradila s Mayou Jointovou z Austrálie v dvoch setoch 6:4 a 6:3.
Tretia nasadená Iga Swiateková ide ďalej bez boja, jej súperka Marta Kosťjuková z Ukrajiny na zápas nenastúpila.
WTA 1000 Cincinnati
dvojhra - 3. kolo:
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-12) - Maya Jointová (Austr.) 6:4, 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Marta Kosťjuková (Ukr.-25) bez boja
Jessica Bouzas Maneirová (Šp.) - Taylor Townsendová (USA) 6:4, 6:1
Sorana Cirsteaová (Rum.) - Jüe Jüan (Čína) 6:7 (2), 6:4, 6:4