    Nečakané stretnutie v lietadle. Sinnera požiadal o fotku legendárny futbalista

    Jannik Sinner a Roberto Baggio
    Jannik Sinner a Roberto Baggio (Autor: X/Quindici Zero )
    TASR|25. dec 2025 o 11:38
    Tenistovi zložil poklonu.

    Štvornásobný grandslamový šampión a svetová dvojka tenisového rebríčka Jannik Sinner sa v lietadle stretol s bývalým talianskym futbalistom Robertom Baggiom.

    Baggio poprosil tenistu o spoločnú fotografiu, tú potom zverejnil na sociálnej sieti.

    Obaja sa stretli náhodne na spoločnom lete, Baggio pod fotografiu so svojim krajanom napísal: „Vždy je skvelé ťa vidieť, fenomén.“

    Bývalý útočník je držiteľom Zlatej lopty, získal ju v roku 1993. Dvakrát získal taliansky titul, v sezóne 1994/1995 s Juventusom a v sezóne 1995/1996 s AC Miláno.

    V tomto roku zvíťazil Sinner na Australian Open a vo Wimbledone, vo finále turnaja ATP a na parížskom Masters, ako aj na turnajoch vo Viedni a Pekingu.

    Na konci roka sa mu však nepodarilo udržať si prvú priečku vo svetovom rebríčku.

