Francúzska tenistka obvinila bývalého trénera zo znásilnenia

NEW YORK. Francúzska tenistka Fiona Ferrová obvinila svojho niekdajšieho trénera Pierra Bouteyrea zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Ten ju viedol v rokoch 2010 až 2016, teda vo veku 16 až 19 rokov.

"Tlieskame Fione za odvahu prísť s obvineniami na verejnosť. Máme radosť, že prebieha vyšetrovanie. Venujeme sa zaisteniu bezpečného prostredia, čo si vyžaduje ostražitosť a investíciu do vzdelávania, školení a získavaní zdrojov, ktoré ešte vylepšia naše úsilie," uvádza sa v stanovisku WTA. Za odvahu vyzdvihla Francúzku aj bieloruská tenistka Victoria Azarenková, ktorá je členkou hráčskej rady WTA.

"Našou hlavnou prioritou je zaistiť bezpečnosť pre zraniteľné mladé dámy, ktoré zneužívajú ich tréneri," povedala dvojnásobná šampiónka Australian Open.

"Tlieskam jej za odvahu a verím, že z toho vyjde silnejšia a nezničí to jej tenisovú kariéru. Je to veľmi ťažká téma, no je potrebné o nej verejne hovoriť a riešiť ju," doplnila Azarenková.