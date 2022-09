Rodičia utekali pred vojnou, on hral tenis, aby študoval. Teraz môže vyhrať US Open

Druhý set dokonca vyhral unikátnym spôsobom 7:0 v tajbrejku. "To bol najlepší tajbrejk, aký som v živote hral," zasmial sa na tlačovej konferencii.

Američan Frances Tiafoe predvádza na US Open životné výkony a domáce publikum ho zbožňuje. Najskôr vyradil Rafaela Nadala a po víťazstve nad Andrejom Rubľovom je už v semifinále.

Divákov privádza do šialenstva. Je prvým americkým mužom od Andyho Roddicka v roku 2006, ktorý sa na domácom grandslamovom turnaji dostal do semifinále.

"Podľa mňa so semifinále nie je vôbec spokojný. Cíti, že by mohol prejsť celú cestu. Hrá tu výborne, veľmi inteligentne," hodnotil bývalý španielsky tenista.

Tohtoročné US Open nemá výrazného favorita. Ale meno Tiafoe by zrejme netipoval na víťaza nikto. Televízny expert stanice Eurosport Alex Corretja si myslí, že Američan má reálnu šancu vyhrať turnaj.





"Ukazuje neskutočnú sebadôveru. Vidieť to na tom, ako rýchlo po odskoku hrá loptičky. Je to výborné hlavne na príjme," pridala sa ďalšia expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Na tlačovej konferencii dostal priamu otázku, či cíti, že tohtoročné US Open je iné a že má šancu vyhrať. Djokovič na turnaji nehrá, Nadala sám vyradil. "Jasné, chcel by som to tu zvládnuť celé. Cítim, že všetci sú v tejto situácii po prvý raz, tak ako ja," priznal.

