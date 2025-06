Je vďačný za všetko. Polášek dokázal niečo, čo sa žiadnemu Slovákovi nepodarilo

Čoskoro 40-ročný špecialista na štvorhru sa rozlúčil so svojou úspešnou kariérou so 17 turnajovými triumfami, vynikajúcou bilanciou za Slovensko a najmä grandslamovým úspechom na Australian Open v roku 2021.

„Bolelo to, bolo to fyzicky náročné, ale úprimne, sám seba som prekvapil. Nedal som ani jednu dvojchybu, samozrejme, asi najväčším problémom boli smeče.

„Do nejakej miery ma to prekvapilo, na druhú stranu, tenis je u nás populárny. Myslím si, že u nás je jeden z najpopulárnejších športov. Verím a vnímam, že som pre slovenský tenis urobil veľmi veľa.

Som rád za to, že to médiá poňali tak, ako to poňali – profesionálne. Som rád, že rozlúčka bola naozaj veľkolepá, nie hlavne kvôli mne, ale kvôli tým hráčom, ktorí prišli. Oni svedčia o tom, že to bolo niečo veľkolepé a zaslúžilo si to takú mediálnu pozornosť, akú to malo.“

VIDEO: Filip Polášek reaguje na koniec kariéry