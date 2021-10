Namiesto osláv riešil nové pasy. Poláška trápi aj zranený členok

V Kalifornii bol prvýkrát so svojou rodinou a počas pobytu im zmizli pasy z hotelovej izby. Namiesto osláv tak musel ísť rýchlo vybaviť náhradné cestovné doklady, aby mohli opustiť územie USA.

BRATISLAVA. Po deblovom triumfe na piatom najväčšom turnaji na svete v americkom Indian Wells, sa slovenský tenista Filip Polášek chystal s rodinou vrátiť na Slovensko. Nebolo to však ihneď možné.

"Hneď po víťaznom finále som sadol so snúbenicou Karin aj dvomi dcérkami do auta a išli sme na slovenský konzulát do San Francisca. Keď sme predtým prileteli zo San Diega, kde sme hrali turnaj pred Indian Wells, pasy sme ešte mali.