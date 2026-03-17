    Raducanuovú opäť trápia zdravotné problémy. Na senzačnú jazdu na US Open nevie nadviazať

    ČTK|17. mar 2026 o 10:01
    ShareTweet0

    Bývalá šampiónka turnaja US Open Emma Raducanuová sa pre chorobu na poslednú chvíľu odhlásila z turnaja v Miami, ktorého hlavná súťaž štartuje v utorok.

    Dvadsaťtriročná britská tenistka, ktorá vlani na Floride postúpila do štvrťfinále, mala mať tento rok v úvodnom kole voľný žreb.

    Raducanuová sa od grandslamového triumfu v New York City v roku 2021 trápi a na vtedajšiu senzačnú víťaznú jazdu z kvalifikácie až k titulu nedokázala nadviazať.

    Počas posledných rokov vystriedala veľa trénerov, jej hru navyše brzdia časté zranenia. V tomto roku má na okruhu WTA Tour bilanciu siedmich víťazstiev a siedmich prehier.

    Tenis

    Tenis

    Austrálčan sa dopustil porušení antidopingových pravidiel. Napomáhal inému hráčovi
    dnes 10:30
    Nachádzate sa tu:
    Raducanuovú opäť trápia zdravotné problémy. Na senzačnú jazdu na US Open nevie nadviazať