Raducanuovú opäť trápia zdravotné problémy. Na senzačnú jazdu na US Open nevie nadviazať

Bývalá šampiónka turnaja US Open Emma Raducanuová sa pre chorobu na poslednú chvíľu odhlásila z turnaja v Miami, ktorého hlavná súťaž štartuje v utorok.
Dvadsaťtriročná britská tenistka, ktorá vlani na Floride postúpila do štvrťfinále, mala mať tento rok v úvodnom kole voľný žreb.
Raducanuová sa od grandslamového triumfu v New York City v roku 2021 trápi a na vtedajšiu senzačnú víťaznú jazdu z kvalifikácie až k titulu nedokázala nadviazať.
Počas posledných rokov vystriedala veľa trénerov, jej hru navyše brzdia časté zranenia. V tomto roku má na okruhu WTA Tour bilanciu siedmich víťazstiev a siedmich prehier.