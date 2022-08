Raducanuovej sa od senzácie na US Open nedarí. Dalo sa to čakať, vraví expertka

NEW YORK, BRATISLAVA. Ak by niekto jej príbeh napísal ako scenár k filmu, zrejme by nejeden divák iba mávol rukou, že je to nerealistická a na prvý pohľad jasná fikcia.

Britka Emma Raducanuová napísala na US Open 2021 výnimočný príbeh. Ako kvalifikantka na 150. mieste rebríčka WTA vyhrala slávny grandslamový turnaj.

V čase víťazstva mala iba osemnásť rokov a skoro žiadne skúsenosti so zápasmi na najvyššom okruhu. Ešte 28. júna 2021 bola 338. hráčkou sveta. Zásluhou Wimbledonu, kde prišla do osemfinále (a bola to v podstate až do US Open jej jediná väčšia skúsenosť s tenisom na najvyššej úrovni), sa dostala premiérovo do prvej svetovej dvojstovky.