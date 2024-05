Nie všetky návraty sa končia šťastne. Dominic Thiem po tejto sezóne ukončí kariéru

Celkovo bol v grandslamovom finále štyrikrát. Momentálne 117. hráč sveta by musel o účasť v hlavnej súťaži Roland Garros bojovať v kvalifikačných kolách.

Držal sa v nej nepretržite päť rokov a štyri mesiace. Za ten čas pridal k svojim šiestim titulom na okruhu ďalších jedenásť vrátane víťazstva na US Open.

BRATISLAVA. Rakúsky tenista Dominic Thiem, bývalá juniorská svetová dvojka, sa do prvej desiatky dostal na dnešné pomery príliš neskoro, vo veku 22 rokov.

Vo všeobecnosti však platí, že nie každý je taký dobrý ako spomínaný Argentínčan, ktorý sa po oboch zraneniach vždy vrátil do TOP 10.

So Zverevom dokonca prehrával 0:2 na sety, ale zápas otočil a slávil najväčší triumf svojej kariéry.

Na ATP Finals dvakrát prehral finále, na grandslamoch, až do US Open 2020, trikrát odchádzal s prehrou vo záverečnom duely (najtesnejší zápas ponúkol Australian Open 2020, keď viedol 2:1 na sety proti Djokovičovi, napokon však prehral v piatich setoch).

Dominic Thiem pri triumfe na US Open 2020. (Autor: TASR/AP)

So španielskym kráľom antuky odohral svoje dva zostávajúce finálové zápasy na turnajoch veľkej štvorky na svojom obľúbenom povrchu.

Roland Garros prehral v prvom kole s Andújarom a na tráve sa jeho problémy so zápästím prejavili po prvýkrát.

Ak vynecháme Djokoviča s ôsmimi triumfami, najviac ich má práve Rakúšan, a to štyri.

Počas tohto obdobia sa pripravoval na antukovú sezónu, ale mal rovnako ako počas prvých turnajov po návrate v roku 2022 problémy so zápästím, ktoré ho neustále brzdili počas celého procesu návratu.

Prispel k tomu aj skreč s Holgerom Runom na US Open 2023 a vynechanie turnajov od polovice januára do polovice marca tohto roka, ak nerátame Davisov pohár.

"Začali sme trénovať tak, ako keď som bol mladší, s veľkou intenzitou, veľa úderov, veľa hodín na kurte. Bohužiaľ, chvíľu pred challengerom v Maďarsku mi zápästie začalo opäť robiť problémy," povedal Thiem v marci.

Hoci nakoniec kvôli zápästiu nevynechal žiadny plánovaný turnaj ATP, úroveň, na ktorú sa snažil vrátiť posledné tri roky, je stále v nedohľadne.

Začiatkom tohto týždňa sa objavili správy, že tenista s prezývkou Domi už nechce pokračovať v neustálom snažení a motaní sa okolo stej priečky svetového rebríčka. Túto správu potvrdil v piatok.

"Jedným z dôvodov je moje zápästie, ktoré to nie je také dobré, ako by malo byť a ako by som chcel. Druhým dôvodom je môj vnútorný pocit.

O tomto rozhodnutí som premýšľal dosť dlho. Premýšľal som aj o celej svojej tenisovej ceste. Dosiahol som úspechy a trofeje, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Moja cesta bola neuveriteľná," spomína vo svojom videu vyrovnaný so svojím koncom Dominic Thiem.

Vo Viedni sa bude plakať

Jeho zápästie už asi nikdy nebude v takej forme, a pokiaľ by ho obmedzovalo, nemohol by trénovať tak ako predtým, tak, ako trénoval, keď patril do TOP 10.

Je to smutný koniec. Odchádza hráč, ktorý dokázal poraziť všetkých hráčov veľkej trojky, celkovo štrnásťkrát (viac víťazstiev majú len Tsonga a Del Potro - 17 a Murray - 30).

Do svojho návratu dal pravdepodobne všetko, čo mohol, ale snaha nie je vždy odmenená.