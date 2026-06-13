    Pokorný neuspel vo finále štvorhry, titul z Bratislavy si odnáša poľská dvojica

    Lukáš Pokorný
    Lukáš Pokorný (Autor: TASR)
    TASR|13. jún 2026 o 19:50
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    Slovák nastúpil po boku Ukrajinca.

    Bratislava Open 2026

    štvorhra - finále:

    Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski (Poľ.) - Lukáš POKORNÝ, Vitalij Sačko (SR/Ukr.) 6:4, 7:5

    Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitalijom Sačkom neuspeli v sobotu vo finále antukového turnaja kategórie challenger v Bratislave.

    Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski, ktorý zvíťazil 6:4, 7:5.

    Dvadsaťštyriročný Pokorný nastúpil vo svojom piatom finále vo štvorhre na challengerovom okruhu, no na svoj prvý turnajový titul naďalej čaká.

    „Rozhodlo, že súperi boli lepší. Síce sme začali dobre, mali sme brejk, ale nepodarilo sa nám to udržať. Aj v druhom sete sa nám podarilo súperov brejknúť, no nestačilo to. Podarilo sa mi tu prejsť vo dvojhre cez 1. kolo, cítim, že moja hra sa zlepšuje.

    Finále vo štvorhre vždy poteší, hoci to dnes na titul nevyšlo. Teraz sa pomaly presuniem na hard, na trávu sa tento rok nedostanem,“ zhodnotil Pokorný svoje vystúpenie na turnaji pre TASR.

    Tenis

    Tenis

    Lukáš Pokorný
    Lukáš Pokorný
    Pokorný neuspel vo finále štvorhry, titul z Bratislavy si odnáša poľská dvojica
    dnes 19:50
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