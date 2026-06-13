Čech mal favorita na lopate, zahodil dva mečbaly. Finále v Stuttgarte bude americké

Vo finále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte si zahrajú dvaja najvyššie nasadení hráči. Američan Taylor Fritz v pozícii dvojky zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.
Jeho krajan a najvyššie nasadený hráč Ben Shelton si poradil po dráme s Čechom Jiřím Lehečkom 6:7 (4), 7:6 (14) a 7:6 (6).
Štvrtý nasadený český reprezentant v druhom sete duelu s Američanom Benom Sheltonom nevyužil dva mečbaly a s turnajovou jednotkou napokon po takmer trojhodinovom vyrovnanom boji prehral.
ATP Stuttgart 2026
dvojhra - semifinále:
Ben Shelton (USA-1) - Jiří Lehečka (ČR-4) 6:7 (4), 7:6 (14), 7:6 (6)
Taylor Fritz (USA-2) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:4