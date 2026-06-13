    Čech mal favorita na lopate, zahodil dva mečbaly. Finále v Stuttgarte bude americké

    Český tenista Jiří Lehečka
    Český tenista Jiří Lehečka (Autor: TASR/dpa via AP)
    TASR|13. jún 2026 o 19:30
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    Lehečka zviedol s nasadenou jednotkou trojhodinový boj.

    Vo finále dvojhry na turnaji ATP v Stuttgarte si zahrajú dvaja najvyššie nasadení hráči. Američan Taylor Fritz v pozícii dvojky zdolal v semifinále Alexandra Bublika z Kazachstanu dvakrát 6:4.

    Jeho krajan a najvyššie nasadený hráč Ben Shelton si poradil po dráme s Čechom Jiřím Lehečkom 6:7 (4), 7:6 (14) a 7:6 (6).

    Štvrtý nasadený český reprezentant v druhom sete duelu s Američanom Benom Sheltonom nevyužil dva mečbaly a s turnajovou jednotkou napokon po takmer trojhodinovom vyrovnanom boji prehral.

    ATP Stuttgart 2026

    dvojhra - semifinále:

    Ben Shelton (USA-1) - Jiří Lehečka (ČR-4) 6:7 (4), 7:6 (14), 7:6 (6)

    Taylor Fritz (USA-2) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:4, 6:4

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