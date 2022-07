Má 50 rokov, o konci kariéry neuvažuje. Prvý tenista odohral v Davis Cupe sto zápasov

BAKU. Sanmarínčan Domenico Vicini sa stal prvým tenistom, ktorý odohral sto zápasov Davisovho pohára. Ani vo veku 50 rokov a 11 mesiacov pritom neuvažuje nad koncom kariéry.

Vicini nastúpil na turnaji štvrtej skupiny Davisovho pohára v Baku v dvoch zápasoch štvorhry.

V jubilejnom stom vystúpení síce so 17-ročným krajanom Simonem De Luigim podľahli islandským súperom, no San Maríno uspelo 2:1 a prebojovalo sa do sobotnej play off o postup do vyššej skupiny proti domácemu Azerbajdžanu.