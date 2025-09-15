    Sabalenková kraľuje rebríčku WTA, skokankou Jamrichová. Alcaraz mužskou jednotkou

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejou po jej výhre nad Američankou Amandou Anisimovovou vo finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejou po jej výhre nad Američankou Amandou Anisimovovou vo finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. sep 2025 o 13:45 (aktualizované 15. sep 2025 o 14:05)
    ShareTweet0

    Viktória Hrunčáková si polepšila o jednu priečku na 225. miesto.

    NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA. Víťazka US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 3000 bodov. Tretia je Američanka Coco Gauffová.

    Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o dve miesta na 40. pozíciu. Viktória Hrunčáková si polepšila o jednu priečku na 225. miesto. Renáta Jamrichová sa posunula o 43 miest na 229. priečku.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na čele rebríčka ATP pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Tretí je stále Nemec Alexander Zverev, v prvej desiatke k posunom neprišlo.

    Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 123. priečka. Alex Molčan figuruje na 203. pozícii.

    Rebríček ATP

    /Poradie k 15. septembru 2025/

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 540 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10780 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5930 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4830 b

    5.

    (5.)

    Taylor Fritz

    USA

    4675 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4280 b

    7.

    (6.)

    Jack Drapper

    Veľká Británia

    3690 b

    8.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3545 b

    9.

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3505 b

    10.

    (10.)

    Karen Chačanov

    Rusko

    3280 b

    123.

    (121.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    531 b

    203.

    (201.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    266 b

    322.

    (325.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    160 b

    Rebríček WTA

    /k 15. septembru/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    11 225 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7933 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7874 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5159 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4793 b

    6.

    (6.)

    Madison Keysová

    USA

    4579 b

    7.

    (7.)

    Jessica Pegulová

    USA

    4383 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová 

    Taliansko

    4006 b

    9.

    (9.)

    Čeng Čchin-wen

    Čína

    4003 b

    10.

    (10.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    3833 b

    40.

    (38.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1287 b

    225.

    (226.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    309 b

    229.

    (272.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    303 b

    Tenis

    Tenis

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejou po jej výhre nad Američankou Amandou Anisimovovou vo finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open.
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková pózuje s trofejou po jej výhre nad Američankou Amandou Anisimovovou vo finále dvojhry žien na grandslamovom turnaji US Open.
    Sabalenková kraľuje rebríčku WTA, skokankou Jamrichová. Alcaraz mužskou jednotkou
    dnes 13:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Sabalenková kraľuje rebríčku WTA, skokankou Jamrichová. Alcaraz mužskou jednotkou