Sabalenková kraľuje rebríčku WTA, skokankou Jamrichová. Alcaraz mužskou jednotkou

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA. Víťazka US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 3000 bodov. Tretia je Američanka Coco Gauffová.
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o dve miesta na 40. pozíciu. Viktória Hrunčáková si polepšila o jednu priečku na 225. miesto. Renáta Jamrichová sa posunula o 43 miest na 229. priečku.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na čele rebríčka ATP pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Tretí je stále Nemec Alexander Zverev, v prvej desiatke k posunom neprišlo.
Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 123. priečka. Alex Molčan figuruje na 203. pozícii.
Rebríček ATP
/Poradie k 15. septembru 2025/
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 540 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10780 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5930 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4830 b
5.
(5.)
Taylor Fritz
USA
4675 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4280 b
7.
(6.)
Jack Drapper
Veľká Británia
3690 b
8.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3545 b
9.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3505 b
10.
(10.)
Karen Chačanov
Rusko
3280 b
123.
(121.)
Lukáš Klein
Slovensko
531 b
203.
(201.)
Alex Molčan
Slovensko
266 b
322.
(325.)
Norbert Gombos
Slovensko
160 b
Rebríček WTA
/k 15. septembru/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
11 225 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7933 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7874 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5159 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4793 b
6.
(6.)
Madison Keysová
USA
4579 b
7.
(7.)
Jessica Pegulová
USA
4383 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4006 b
9.
(9.)
Čeng Čchin-wen
Čína
4003 b
10.
(10.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
3833 b
40.
(38.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1287 b
225.
(226.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
309 b
229.
(272.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
303 b