    Sinner hľadá príčiny parížskeho kolapsu. V Miláne sa podrobí vyšetreniam

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 15:47
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    Svetová jednotka vypadla na Roland Garros už v druhom kole.

    Taliansky tenista Jannik Sinner sa na klinike San Raffaele v Miláne podrobí lekárskym vyšetreniam, ktoré by mali určiť príčinu jeho zdravotných problémov v 2. kole grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži.

    Líder svetového rebríčka ATP bol v treťom sete zápasu s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom gem od víťazstva, keď viedol 5:1, no napokon prehral 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

    Sinnerovi prišlo nevoľno, dostal závraty a nepomohla mu ani zdravotná prestávka.

    Po vyšetreniach by mal v stredu začať s prípravou na Wimbledon, na ktorom bude obhajovať titul, informovala o tom Gazzetta dello Sport.

    Už minulý týždeň absolvoval Sinner sériu testov v zariadení futbalového klubu Juventus Turín.

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