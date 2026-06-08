ONLINE: Mia Pohánková - Clara Tausonová dnes, 1. kolo WTA 's-Hertogenbosch LIVE

Mia Pohánková a Clara Tausonová dnes hrajú prvé kolo dvojhry na ženskom turnaji WTA v holandskom meste 's-Hertogenbosch.
Slovenka nastupuje v pozícii držiteľky voľnej karty, jej dánska súperka je nasadená dvojka.
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ONLINE PRENOS: Mia Pohánková - Clara Tausonová dnes LIVE (WTA 's-Hertogenbosch 2026, 1. kolo, výsledky, pondelok, NAŽIVO)
WTA 's-Hertogenbosch 2026
08.06.2026 o 16:18
1. kolo
Pohánková
1:0
(6:4, 1:4)
Prebiehajúci
Tausonová
Prenos
30-30
Na rad prichádza tretia dvojchyba mladej Slovenky, bod pre jej súperku.
30-15
Následne ale prichádza víťazný úder aj od Pohánkovej, pričom súperka už nedokázala vôbec zareagovať.
15-15
Teraz sme ale sledovali skvelé forhendové zakončenie od Tausonovej, ktorá ten posledný dokázala premeniť na víťazný úder k pravej čiare.
15-0
Na podanie sa už postavila sedemnásťročná Slovenka, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
1:4
Tausonová zvládla dopodávať do úspešného konca a vedie v druhom sete 4:1. Nasleduje prestávka a výmena strán.
15-40
Následne si nasadená dvojka turnaja pomohla kvalitným podaním, úder z riternu skončil iba na sieti.
15-30
Tausonová získava na svoje konto ďalší bod, keď sa už mladá Slovenka nezvládla ubrániť.
15-15
Tak to je smola! Pohánková mala dobre rozohranú výmenu, následne ale do hry vstúpila páska, po ktorej dokonca mladá hráčka skončila s pádom do siete.
15-0
Pokračuje bodová séria slovenskej tenistky, ktorá otvára úspešne aj podanie súperky.
1:3
Je z toho napokon ďalší bod a zisk gemu pre Pohánkovú, ktorá znižuje stav druhého setu na 1:3.
40-30
Fantastický kraťas predviedla slovenská reprezentantka, ktorý síce dokázala Tausonová dobehnúť a vrátiť na druhú polovicu, Pohánková už ale bezpečne upratala loptičku na zisk bodu.
30-30
Pohánkovú podržal znova jej servis, keď po podaní na téčko zaznamenáva už svoje ôsme eso v zápase.
15-30
Tausonová predviedla výborný forhend k čiare, z ktorého napokon vyťažila zisk bodu, hoci sa ešte Pohánková chvíľu úspešne bránila.
15-15
Pohánková poslala servis von z dvorca, následne sa priblížila k sieti. Výmena sa nakoniec končí nepresnosťou od súperky.
0-15
Na podaní je už sedemnásťročná tenistka, začíname však opäť ziskom bodu pre Tausonovú.
0:3
Bekhendový úder slovenskej hráčky končí len v sieti, Tausonová tak potvrdzuje brejk a vedie v druhom sete 3:0.
30-40
Tausonová ale zahrala skvelý forhend do pravého rohu dvorca, odkiaľ sa dostala do výhodnej pozície, ktorú už napokon zvládla.
30-30
Navyše sa tentokrát vyhadzuje aj Tausonová, dostávame sa tak na stav po tridsať.
15-30
Pohánková si ale tentoraz poradila s riternom, keď zaznamenáva víťazný úder po čiare.
0-30
Následne prichádza ďalší zisk bodu pre dánsku tenistku.
0-15
Tausonová otvára svoje podanie úspešným ziskom bodu.
0:2
Vyjde. Prichádza totiž dvojchyba od slovenskej reprezentantky, jej druhá v dnešnom zápase. Tausonová tak berie podanie svojej súperke a ide podávať na potvrdenie brejku.
40-A
Do tretice to už vyjde? Svetová dvadsaťštvorka s ďalším brejkbolom.
40-40
Pohánková ale následne odvracia aj druhý brejkbol a pokračujeme tak ďalšou zhodou.
40-A
Tentokrát si po zisk bodu prišla Tausonová, ktorá zahrala do protipohybu Pohánkovej, ktorá sa v snahe otočiť pohyb pošmykla a zostala ležať na zemi. Po chvíľke ale našťastie môže pokračovať v zápase.
40-40
V dôležitej chvíli si však sedemnásťročná hráčka pomáha esom, už jej siedme v dnešnom stretnutí.
40-A
Dostali sme sa do dlhšej výmeny, následne sa ale Pohánková tesne vyhadzuje cez svoj bekhend. Prichádza na rad aj brejkbol.
40-40
To je škoda! Pohánková mala dobre pripravenú výmenu na úspešné zakončenie, namiesto toho triafa z forhendu iba priestor za zadnou čiarou. Pokračujeme zhodou.
A-40
Na sieť sa síce vydala Tausonová, mladá Slovenka ale zvládla súperka obhodiť a vypracovala si ďalší gembol.
40-40
Avšak vzápätí prichádza aj dvojchyba, vôbec prvá na strane sedemnásťročnej hráčky.
40-30
Navyše svojim šiestym esom v zápase slovenská tenistka otáča vývoj gemu vo svoj prospech a má gembol!
30-30
Ďalšiu výmenu už ale Pohánková zvládla výborným spôsobom, jej víťazný úder znamená stav po tridsať.
15-30
Tausonová mala na dosah brejkboly, lenže po nábehu na sieť robí nevynútenú chybu a z jednoznačnej pozície sa len vyhadzuje mimo dvorca!
0-30
Napriek tomu, že si Pohánková pomohla kvalitným servisom, napokon predsa len pokračujeme v bodovej sérii pre Tausonovú.
0-15
Hoci sme sa dostali do výmeny, Pohánkovej nevyšiel úder a loptička končí len v aute.
0:1
Skutočne je z toho napokon čistá hra pre Tausonovú, ktorá otvára ziskom gemu druhú sadu.
0-40
Smerujeme k čistej hre, keď sa slovenská hráčka len vyhodila z dvorca.
0-30
Tausonová pokračuje v bodovom ťažení a pripisuje si na svoje konto ďalší zisk bodu.
0-15
Odštartovala nám druhá sada, začíname však tesným autom od Pohánkovej, ktorá je aktuálne na riterne.
6:4
Pohánková si znova pomohla kvalitným prvým podaním a napokon berie prvú sadu vo svoj prospech v pomere 6:4! Veľká chvíľa stále iba sedemnásťročnej tenistky, ktorá ustála v ťažkej pozícii aj brejkboly súperky, ktoré odvrátila fantastickými údermi, za ktoré by sa nehanbili ani iné skúsené svetové hráčky.
A-40
A po dvoch odvrátených brejkboloch pricháda aj setbol pre slovenskú reprezentantku, ktorá zaznamenáva svoje štvrté eso.
40-40
Fantastická Pohánková predviedla ukážkový bekhendový pokus cez krížny úder, ktorý pristál na postrannej čiare! Odvracia tak aj druhý brejkbol.
40-A
Na rad ale prichádza len druhý brejkbol pre dánsku tenistku, keď Pohánkovej nevyšiel úder.
40-40
Pohánková ale zvládla kľúčovú výmenu a tentokrát uspela s hrou na sieti, keď si poradila aj s vysokou loptičkou. Pokračujeme zhodou.
30-40
Brejkbol. Tausonová totiž zaútočila po druhom servise súperky a dokráčala k dôležitému bodu.
30-30
V ťažkej chvíli ale Pohánková vyťahuje fantastický bekhend, ktorým zaznamenáva po ľavej čiare víťazný úder! Máme tu stav po tridsať a veľký bod pred nami. Bude z toho setbol alebo brejkbol?
15-30
Lenže ďalší úder slovenskej tenistky pristál len na páske, čo znamená bod pre jej súperku.
15-15
Hoci musela ísť Pohánková cez svoj druhý servis, jej súperka sa ihneď na to vyhadzuje za zadnú čiaru.
0-15
Začíname však úspešným bodom pre svetovú dvadsaťštvorku.
5:4
Tausonová skrotila vysokú loptičku a poslala do protipohybu súperky, čím znižuje stav už na 4:5. Pohánková ale mala k dispozícii dva brejkboly, preto dostane druhú šancu a pôjde po prestávke podávať na zisk prvého setu.
15-40
Po sérii bekhendových úderov sme prešli na forhend, ktorý ale Pohánkovej nevyšiel po zakončení do siete.
15-30
Tentokrát ale úder nesadol Tausonovej, keď loptička pristála na zadnú čiaru. Bod pre slovenskú tenistku.
0-30
Pohánková sa pokúsila zaútočiť z riternu po druhom servise súperky, je z toho ale iba ďalší aut.
0-15
Zdá sa, že sa Tausonová začína postupne dostávať do hry. Jednu z dlhších výmen zvládla lepšie Dánka, keď sa Pohánková len vyhodila za zadnú čiaru.
5:3
To sa jej aj napokon darí, keď Pohánková zaútočila na sieť, pokus o prelobovanie od súperky ale posiela z výšky len do autu. Tausonová tak ide podávať na udržanie sa v prvom sete.
30-40
Lenže napokon prichádza prvý brejkbol aj pre dánsku tenistku, ktorá môže znížiť stav prvého setu.
30-30
Hoci sa Pohánková snažila odpovedať úderom po čiare, loptička končí v sieti. Pokračujeme stavom po tridsať.
30-15
Nasledujúci úder ale slovenskej reprezentantke nevyšiel, keď poslala dlhý úder za zadnú čiaru.
30-0
Zatiaľ čo skúsenejšia Tausonová robí dvojchybu za dvojchybou, Pohánková vyťahuje už svoje tretie eso!
15-0
Na podanie sa už postavila stále iba sedemnásťročná hráčka, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
5:2
Pozrite sa na to! Tausonová zakončuje gem už svojou šiestou dvojchybou a Pohánková po ďalšom využitom brejkbole pôjde podávať na víťazstvo v prvej sade!
A-40
Dokázali sme sa dostať do najdlhšej výmeny, ktorú ale napokon kazí Tausonová úderom do siete! Je tu ďalší brejkbol pre slovenskú nádej.
40-40
Lenže prichádza už piata dvojchyba svetovej dvadsaťštvorky, pokračujeme tak zhodou.
30-40
Skvelá výmena, keď Pohánková zvládla ťažký servis von z dvorca. Tausonová ale zamierila na sieť, kde si celú výmenu napokon postrážila. K dispozícii ma gembol.
30-30
Tausonová následne zvládla zatlačiť svoju súperku a dostala sa na stav po tridsať.
30-15
Bekhendový pokus z riternu končí len v sieti, bod si pripisuje na svoje konto aj podávajúce Tausonová.
30-0
Tausonová musela ísť cez svoje druhé podanie, následne sa ale vyhadzuje za zadnú čiaru. Alarmujúci stav pre dánsku tenistku.
15-0
Ďalší zisk bodu smeruje na konto Pohánkovej, keď sa jej súperka prezentovala nepresným úderom.
4:2
Pohánková ale vyťahuje svoje druhé eso v zápase, keď poslala loptičku na téčko a ide do vedenia 4:2.
40-15
Tentokrát forhendový úder Pohánkovej zastavuje páska, bod aj pre dánsku hráčku.
40-0
A dokonca smerujeme k čistej hre, ďalší riternový úder Tausonovej končí len na sieti.
30-0
Pokračujeme ďalším ziskom bodu, keď sa nasadená dvojka prezentovala len neúspešným riternom do siete.
15-0
Na podaní je už slovenská reprezentantka, ktorá začína úspešným ziskom bodu po aute jej súperky.
3:2
Loptička tentokrát po zakončení od slovenskej tenistky zaplávala a napokon skončila v aute. Tausonová znižuje zo svojho pohľadu na 2:3. Nasleduje prestávka a výmena strán.
30-40
Tak to je škoda. Sledovali sme náznak najlepšej výmeny v zápase, následne ale Pohánkovej nesadol úder a posiela loptičku výrazne za zadnú čiaru.
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať, keď sa Tausonová vyhadzuje za zadnú čiaru.
15-30
Tausonová uspela opäť cez prvé podanie, razantný ritern Slovenky ale končí za zadnou čiarou.
15-15
Následnú výmenu ale zvládla lepšie práve nasadená dvojka turnaja, keď Pohánková triafa iba sieť.
15-0
A pokračujeme v nastolenom trende, Tausonová robí už svoju štvrtú dvojchybu v dnešnom zápase, čím daruje bod svojej súperke.
3:1
Pohánková to zvládla a potvrdzuje brejk na vedie 3:1 v úvodnej sade, na záver sa totiž Tausonová len vyhodila cez bekhendový ritern.
40-30
Dôležitú výmenu zvládla Pohánková, ktorá po skvelom prvom servise zaznamenáva následne aj víťazný úder. Za odmenu má k dispozícii gembol na potvrdenie brejku.
30-30
Cez forhendový úder najnovšie uspela aj Tausonová, ktorá to namierila priamo do protipohybu súperky.
30-15
Tausonová to vyskúšala bekhendovým kraťasom, Pohánková ale zvládla loptičku dobehnúť a poslať ju fantastickým spôsobom na opačnú stranu siete! Je z toho bod pre Slovenku.
15-15
Tentokrát sme išli cez druhé podanie Pohánkovej, ktorá na ritern odpovedala iba úderom do siete. Prichádza stav po pätnásť.
15-0
Výborná výmena zo strany sedemnásťročnej tenistky, ktorá dokráčala k víťaznému zakončeniu.
2:1
Ak sa dnes bavíme o slabšom podaní svetovej dvadsaťštvorky, čísla hovoria jasne. Úspešnosť prvého podania Tausonovej je aktuálne na úrovni 18.8%! Iba v troch prípadoch zo šestnástich dokázala ísť cez svoj prvý servis.
2:1
Dokázali sme sa dostať do výmeny výnimočne cez prvé podanie, Tausonová ale posiela loptičku do siete a Pohánková tak ide do vedenia 2:1 po využitom brejbole!
A-40
Tausonová robí už svoju tretiu dvojchybu v dnešnom stretnutí a Pohánková má rázom brejkbol!
40-40
Dostali sme sa do výmeny, zvláda ju ale lepšie Pohánková, keď zatlačila forhendovým pokusom do ľavej strany, ktorý jej súperka len vyhadzuje. Pokračujeme zhodou.
30-40
Hoci išlo znova iba o druhé podanie, Tausonová to vyskúšala von z dvorca a uspela. Riternový pokus Pohánkovej smeroval iba do siete.
30-30
Pohánkovej tentoraz nevyšiel forhendový úder, keď posiela loptičku len za zadnú čiaru. Dostávame sa na stav po tridsať.
30-15
Zatiaľ veľmi slabé podania nasadenej dvojky potvrdzuje aj jej druhá dvojchyba v zápase.
15-15
Tentokrát si už Tausonová nenechala ujsť príležitosť a po svojom forhende zaznamenáva víťazný úder po zakončení do svojej ľavej časti dvorca.
15-0
Dostali sme sa do výmeny cez druhé podanie, následne ale hru o trpezlivosť vyhrala slovenská hráčka, ktorej súperka sa len vyhodila.
1:1
Pohánková zvládla svoje podanie bez väčších komplikácii a vyrovnáva úvodnú sadu na 1:1.
40-15
Riternový úder dánskej hráčky končí len mimo dvorca a prichádzajú dva gemboly pre Pohánkovú.
30-15
Pohánková si navyše pomáha podaním a zaznamenáva prvé eso v zápase.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť, keď Tausonová nepremenila dobrú pozíciu a namiesto toho poslala svoj krížny forhend iba do autu.
0-15
Na podaní už slovenská tenistka, opäť sa jej úder ale končí v sieti.
0:1
Hádam iba v jedinom geme nemusela ísť Tausonová cez druhé podanie, napriek tomu ale dokázala uspieť a ide do vedenia 1:0 v rámci úvodného setu.
40-A
Veľká škoda, že Pohánková nevyužila ďalšie druhé podanie súperky. Krátko na to totiž posiela ďalšiu loptičku iba do siete.
40-40
Trápenie dánskej hráčky na servise pokračuje, tentokrát sa po druhom pokuse vyhadzuje za pravú postrannú čiaru. Pokračujeme zhodou.
30-40
Dôležitú výmenu zvládla lepšie Tausonová, hoci musela ísť znova cez druhý servis. Pohánková však zakončila iba do siete.
30-30
Nasadená dvojka musela ísť cez druhé podanie, následne sa po pár úderoch vyhadzuje za zadnú čiaru a dostávame sa na stav po tridsať.
15-30
Zatiaľ sme sa nedokázali dostať do výmeny, najnovšie totiž Pohánková vyhadzuje ritern za zadnú čiaru.
15-15
Tausonová sa zatiaľ trápi na podaní, čo nám ukázala najnovšie aj prvou dvojchybou v zápase.
0-15
Hoci Tausonová musela ísť cez druhé podanie, následný ritern Slovenky skončil len v sieti.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodný žreb vyhrala Mia Pohánková, zvolila si na úvod príjem. Podávať tak dnes začne jej súperka Clara Tausonová.
Obe hráčky sú už na dvorci a čaká nás predzápasová rozcvička.
Clara Tausonová
Dvadsaťtriročnej dánskej hráčke patrí aktuálne po dnešnej aktualizácii 24. miesto vo svetovom rebríčku, pričom na Libéma Open vstupuje v pozícii nasadenej dvojky. V úvode sezóny dokázala Tausonová dokráčať na Australian Open do tretieho kola, následne si zahrala aj semifinále v Abu Dhabi. Po rýchlom konci v Dauhe sa prebojovala v Dubaji do štvrťfinále, kde nestačila na Pegulovú v troch setoch. Začiatkom marca zvládla úvodný duel na Indian Wells, následne ale skončila už v druhom kole. Od tohto momentu už mladá Dánka ťahá sériu prehier, ktoré zapríčinili aj zdravotné problémy. V Miami úvodný zápas skrečovala za nerozhodného stavu, po necelom dvojmesačnom návrate už na antuke v Ríme však musela opäť zápas iba skrečovať. O dva týždne to skúsila v Štrasburgu, kde však skončila už v prvom kole. Uspieť sa jej nepodarilo ani na nedávno skončenom Roland Garros, keď skončila znova už v prvom kole.
Dvadsaťtriročnej dánskej hráčke patrí aktuálne po dnešnej aktualizácii 24. miesto vo svetovom rebríčku, pričom na Libéma Open vstupuje v pozícii nasadenej dvojky. V úvode sezóny dokázala Tausonová dokráčať na Australian Open do tretieho kola, následne si zahrala aj semifinále v Abu Dhabi. Po rýchlom konci v Dauhe sa prebojovala v Dubaji do štvrťfinále, kde nestačila na Pegulovú v troch setoch. Začiatkom marca zvládla úvodný duel na Indian Wells, následne ale skončila už v druhom kole. Od tohto momentu už mladá Dánka ťahá sériu prehier, ktoré zapríčinili aj zdravotné problémy. V Miami úvodný zápas skrečovala za nerozhodného stavu, po necelom dvojmesačnom návrate už na antuke v Ríme však musela opäť zápas iba skrečovať. O dva týždne to skúsila v Štrasburgu, kde však skončila už v prvom kole. Uspieť sa jej nepodarilo ani na nedávno skončenom Roland Garros, keď skončila znova už v prvom kole.
Mia Pohánková
Jeden z aktuálne najväčších slovenských tenisových talentov sa predstaví len na svojom druhom hlavnom turnaji v rámci okruhu WTA, keď sa predtým predstavila Pohánková v závere roka v Chennai. Jej cesta sa vtedy skončila až vo štvrťfinále. Sedemnásťročná Slovenska tentokrát obdržala od organizátorov divokú kartu, keď sa vo svetovom rebríčku nachádza na 280. pozícii. Ide však o stále veľmi mladú hráčku, ktorá v juniorskej kategórii ovládla minuloročný Wimbledon a v rámci juniorského rebríčka jej patrila pozícia svetovej dvojky. Pohánková sa v súčasnosti snaží zbierať body na okruhu ITF, pričom na poslednom turnaji v nemeckom Wiesbadene dokráčala až do samotného finále, kde podľahla domácej Akugueovej v dvoch setoch (2:6, 6:7).
Jeden z aktuálne najväčších slovenských tenisových talentov sa predstaví len na svojom druhom hlavnom turnaji v rámci okruhu WTA, keď sa predtým predstavila Pohánková v závere roka v Chennai. Jej cesta sa vtedy skončila až vo štvrťfinále. Sedemnásťročná Slovenska tentokrát obdržala od organizátorov divokú kartu, keď sa vo svetovom rebríčku nachádza na 280. pozícii. Ide však o stále veľmi mladú hráčku, ktorá v juniorskej kategórii ovládla minuloročný Wimbledon a v rámci juniorského rebríčka jej patrila pozícia svetovej dvojky. Pohánková sa v súčasnosti snaží zbierať body na okruhu ITF, pričom na poslednom turnaji v nemeckom Wiesbadene dokráčala až do samotného finále, kde podľahla domácej Akugueovej v dvoch setoch (2:6, 6:7).
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na WTA 's-Hertogenbosch – Libéma Open (WTA 250), kde sa na tráve proti sebe v rámci 1. kola postaví Mia Pohánková (WC) a Clara Tausonová (2).
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie, keď sa obe hráčky stretnú proti sebe prvýkrát. Pre mladú slovenskú reprezentantku pôjde o cennú skúsenosť medzi poprednými hráčkami, keď dostala od organizátorov divokú kartu.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie, keď sa obe hráčky stretnú proti sebe prvýkrát. Pre mladú slovenskú reprezentantku pôjde o cennú skúsenosť medzi poprednými hráčkami, keď dostala od organizátorov divokú kartu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:20.