Bude potrebovať očkovanie. Djokovič sa opäť prihlásil na turnaj

KALIFORNIA. Svetová mužská tenisová jednotka Srb Novak Djokovič sa prihlásila na marcový turnaj ATP Masters 1000 v americkom Indian Wells, ktorý sa začína 10. marca.

Organizátori prestížneho podujatia budú od divákov vyžadovať doklad o úplnej zaočkovanosti proti koronavírusu a podobné by to malo byť aj u hráčov.



Turnaje ATP ani WTA vo všeobecnosti nevyžadujú od hráčov povinné očkovanie proti COVID-19. Podľa CDC musia byť cestujúci pre plnohodnotný vstup do USA plne zaočkovaní.