    VIDEO: Djokovič v Aténach dosiahol olymp. Otočil finále a získal 101. titul

    Novak Djokovič
    Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
    ČTK|8. nov 2025 o 19:51
    Zdolal Taliana Musettiho.

    ATP Atény

    dvojhra - finále:

    Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-2) 4:6, 6:3, 7:5

    ATÉNY. Srbský tenista Novak Djokovič v Aténach získal 101. titul v kariére. Víťaz rekordných 24 grandslamov vo finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Taliana Lorenza Musettiho, ktorý tak prišiel o šancu zahrať si na Turnaji majstrov.

    Tridsaťosemročný Djokovič po strate prvého setu dokázal v druhej sade vyrovnať vďaka brejku na 5:3.

    V tretej sade prišiel o vedenie 3:1 a 5:3, ale za stavu 5:5 zobral Musettimu servis a v ďalšom game stretnutie ukončil.

    VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Musetti

    Musetti sa v prípade zisku titulu v Aténach mohol prvýkrát kvalifikovať na Turnaj majstrov.

    Po jeho neúspechu sa posledným ôsmym účastníkom podujatia pre najlepších osem hráčov sezóny, ktorá sa v Turíne začne v nedeľu, stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

