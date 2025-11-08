VIDEO: Djokovič v Aténach dosiahol olymp. Otočil finále a získal 101. titul

ATP Atény
dvojhra - finále:
Novak Djokovič (Srb.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-2) 4:6, 6:3, 7:5
ATÉNY. Srbský tenista Novak Djokovič v Aténach získal 101. titul v kariére. Víťaz rekordných 24 grandslamov vo finále porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Taliana Lorenza Musettiho, ktorý tak prišiel o šancu zahrať si na Turnaji majstrov.
Tridsaťosemročný Djokovič po strate prvého setu dokázal v druhej sade vyrovnať vďaka brejku na 5:3.
V tretej sade prišiel o vedenie 3:1 a 5:3, ale za stavu 5:5 zobral Musettimu servis a v ďalšom game stretnutie ukončil.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Musetti
Musetti sa v prípade zisku titulu v Aténach mohol prvýkrát kvalifikovať na Turnaj majstrov.
Po jeho neúspechu sa posledným ôsmym účastníkom podujatia pre najlepších osem hráčov sezóny, ktorá sa v Turíne začne v nedeľu, stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime.