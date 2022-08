Predviedol gesto ako málokedy. Medvedev zabojuje o ďalší titul

"Bol to veľmi ťažký zápas. On začal výborne, v prvom sete si držal skvelú úroveň a bolo tam veľa náročných výmen. Tajbrejk bol však skvelý," povedal Rus.

LOS CABOS. Ruský tenista Daniil Medvedev sa prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP v mexickom Los Cabos. V semifinále si líder svetového rebríčka poradil so Srbom Miomirom Kecmanovičom 7:6 (0), 6:1.

"Nie som typ hráča, ktorý by si takto pýtal povzbudzovanie od divákov. Zahral som však skvele a tak som si pomyslel: Toto bolo dobré, skúsme to trochu rozpumpovať," povedal so smiechom moskovský rodák.