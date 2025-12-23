    Pre zdravotné problémy vynechá úvodný grandslam. V roku 2022 hrala v Melbourne finále

    Americká tenistka Danielle Collinsová reaguje po jej výhre.
    Americká tenistka Danielle Collinsová reaguje po jej výhre. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. dec 2025 o 14:42
    ShareTweet0

    Pôvodne ukončila hráčsku kariéru po sezóne 2024.

    Americká teniska Danielle Collinsová vynechá úvodný grandslamový turnaj sezóny Australian Open a začiatok sezóny 2026 pre podstúpenie liečby neplodnosti.

    Finalistka turnaja v Melbourne z roku 2022 si necháva v tomto období zmraziť vajíčka. Pôvodne ukončila hráčsku kariéru po sezóne 2024.

    Naposledy sa predstavila na US Open. „Posledných niekoľko mesiacov sa zotavujem zo zranenia chrbta. Okrem toho podstupujem niekoľko procedúr zmrazenia vajíčok. Úprimne, ide o jednu z najštýlovejších vecí, ktoré som doteraz robila. Z tohto dôvodu nebudem štartovať v prvej časti sezóny,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Collinsovej.

    Tenis

      Na snímke ocenený Tenista roka Lukáš Klein počas odovzdávania ocenení Tenista roka 2025.
      Na snímke ocenený Tenista roka Lukáš Klein počas odovzdávania ocenení Tenista roka 2025.
      Tento rok bol plný udalostí. Klein bude po prvý raz tráviť Vianoce so synom
      dnes 12:32
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Športové výsledky»Tenis»Pre zdravotné problémy vynechá úvodný grandslam. V roku 2022 hrala v Melbourne finále