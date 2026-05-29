VIDEO: Turkyňa doplatila na reklamný panel a nemohla pokračovať: Naozaj musíme čakať

Turecká tenistka Zeynep Sönmezová musela v piatok skrečovať duel 2. kola ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros po tom, čo sa potkla o reklamný panel a udrela sa o stenu kurtu. Podľa AP utrpela pri páde ľahšie zranenia.
„Z kurtu som odchádzala s dvoma stehmi a narazeným kolenom. Našťastie sa nestalo nič horšie,“ napísala na sociálnej sieti X Sönmezová, ktorá bojovala v debli spoločne s Nemkou Tatjanou Mariou.
Zo zápasu musela odstúpiť už v prvom sete za stavu 0:2. Turecká hráčka po zranení žiadala o odstránenie nebezpečných reklamných tabúľ.
„Naozaj musíme čakať, že sa nejaká tenistka vážne zraní, kým sa tieto reklamné tabule odstránia? Bezpečnosť hráčok musí byť na prvom mieste,“ hnevala sa.
VIDEO: Sönmezová sa potkla o reklamný panel
K jej pádu prišlo na kurte č. 6. Keď Sönmezová bežala odohrať vysokú loptičku, nohami zakopla o nízky reklamný panel a následne spadla tvárou do plachty na stene.
Hneď k nej pribehli Mariová aj ukrajinské súperky Dajana Jastremská a Anhelina Kalininová. Sönmezová po chvíli vstala, ale pre zranenia nemohla v hre pokračovať.
Podobne nešťastnú kolíziu zažila vo štvrtok aj Britka Katie Boulterová pri prehre v 2. kole dvojhry s Anastasiou Potapovovou.
„Tieto veci musia ísť preč. Včera večer som mala šťastie, ale nabudúce ho možno nebudem mať,“ uviedla Boulterová na sociálnej sieti.
Štvornásobná šampiónka Roland Garros Iga Swiateková vyhlásila, že situáciu treba riešiť: „Je zrejmé, že ak sa tieto situácie udejú, musí nastať reakcia.
Dúfam, že tie panely umiestnia inde alebo tam reklamu umiestnia iným spôsobom. Pretože to určite nie je bezpečné.“