Divné americké hry. Česi sú frustrovaní ešte pred začiatkom zápasu Davis Cupu

BRATISLAVA. Stretnutie Davisovho pohára medzi tenistami Spojených štátov amerických a Česka sa ešte ani nezačalo a už sa oba tábory nešportovo hecujú.
Počas tlačovej konferencie býva zvykom, že sa protivníci postavia vedľa seba, podajú si ruky a urobia im spoločnú fotografiu.
Lenže Jakub Menšík sa nemal s kým fotiť. Jeho súper Taylor Fritz totiž vôbec neprišiel, čo Čechov mierne vyviedlo z miery. Stalo sa to ešte vo štvrtok.
To však nebolo všetko. Kapitán tímu USA Bob Bryan prezradil, že americká jednotka chýba pre zvýšenú teplotu. "Dúfam, že súperom z Česka nebude príliš dusno," poznamenal si sarkasticky.
"Čo dokážem o Fritzovi povedať tento týždeň? Je toho len pramálo. Nebol veľmi vidieť, nebol na oficiálnom žrebe. Neviem, čo to malo znamenať.
To však nie je naša starosť. Tou je, aby chlapci predviedli čo najlepší výkon a aby ho hneď Kuba prvý deň zdolal," uviedol český kapitán Tomáš Berdych na margo svojho zverenca Menšíka.
Nevie, čo si má myslieť o Fritzovej údajnej chorobe. "Ak je to pravda, tak do zajtrajška mu to určite veľmi nepomôže, nech už podmienky budú akékoľvek. To dusno je také, že neprospeje niekomu, kto je chorý.
Možno majú extrémne dobrých doktorov, že ho z toho dostanú, alebo to bola len zásterka, že na ňu neprišiel," prezradila bývalá svetová štvorka vo štvrtok podľa webu sport.cz.
Berdych počas aktívnej kariéry nikdy nezažil, že by sa niekto z nominovaných hráčov nedostavil na žreb.
"Bolo to veľmi zvláštne, že sa Kuba potom nemá ani s kým postaviť na oficiálnu časť, ktorá k tomu patrí. Zaujíma ma to. Chcem sa opýtať človeka z ITF, čo to malo znamenať. V rámci rešpektu voči druhému tímu a z hľadiska športového ducha," dodal.
Prístup usporiadateľov na Floride v Delray Beach je podľa českých tenistov zvláštny. "Keď si vezmem, ako sa tu správajú, tak neviem, čo si o tom mám myslieť.
Taylor k tomu pristupuje tak, ako k tomu pristupujú organizátori. Asi by ho nenominovali, keby bol chorý. Otázok je veľa, ale mali by ísť iným smerom," doplnil Menšík ohľadom svojho protivníka.
Úvodný súboj absolvujú Frances Tiafoe a česká jednotka Jiří Lehečka.