    VIDEO: Cerundolo otočil londýnske finále s Paulom, získal druhý titul v sezóne

    Argentínsky tenista Francisco Cerundolo pózuje s trofejou
    Argentínsky tenista Francisco Cerundolo pózuje s trofejou (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 19:19
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    Na tráve nadviazal na triumf z Eastbourne v roku 2023.

    ATP Londýn 2026

    dvojhra - finále:

    Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Tommy Paul (USA-8) 6:7 (4), 6:4, 6:3

    Argentínsky tenista Francisco Cerundolo triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v londýnskom Queen's Clube.

    Vo finále ako sedmička podujatia zdolal nasadenú osmičku Američana Tommyho Paula 6:7 (4), 6:4 a 6:3.

    Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026. Zároveň vybojoval svoj premiérový triumf na podujatí kategórie ATP 500.

    Na tráve nadviazal na triumf z Eastbourne v roku 2023. Paul nezopakoval svoje víťazstvo v Queen's Clube spred dvoch rokov.

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