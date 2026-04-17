Antuková sezóna sa pre neho nezačína dobre. Djokovič sa odhlásil z ďalšieho turnaja

Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Madride. Trojnásobný šampión sa ešte úplne nezotavil zo zranenia ramena.
Naposledy sa predstavil v súťažnom kolotoči v marci v kalifornskom Indian Wells, kde nestačil na Brita Jacka Drapera.
„V tomto roku žiaľ nebudem môcť štartovať na turnaji v Madride.
Pokračujem v rekonvalescencii a robím všetko pre to, aby som sa čím skôr vrátil na dvorce," citovala agentúra AFP slová Djokoviča, pre ktorého malo byť podujatia v španielskej metropole súčasťou prípravy na grandslamový Roland Garros v Paríži.