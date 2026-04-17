    Antuková sezóna sa pre neho nezačína dobre. Djokovič sa odhlásil z ďalšieho turnaja

    Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. apr 2026 o 13:51
    Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Madride. Trojnásobný šampión sa ešte úplne nezotavil zo zranenia ramena.

    Naposledy sa predstavil v súťažnom kolotoči v marci v kalifornskom Indian Wells, kde nestačil na Brita Jacka Drapera.

    „V tomto roku žiaľ nebudem môcť štartovať na turnaji v Madride.

    Pokračujem v rekonvalescencii a robím všetko pre to, aby som sa čím skôr vrátil na dvorce," citovala agentúra AFP slová Djokoviča, pre ktorého malo byť podujatia v španielskej metropole súčasťou prípravy na grandslamový Roland Garros v Paríži.

