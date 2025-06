Môže sa zaradiť k velikánom. Alcaraz verí, že vyhrá Wimbledon aj tretíkrát v rade

Alcaraz má už všetko potrebné, aby obstál aj do tretice. Do Wimbledonu prichádza ako víťaz Roland Garros aj prípravného turnaja na tráve v Queen´s Clube a so sériou 18 víťazných zápasov na rôznych povrchoch.

Navyše v predchádzajúcich dvoch rokov vo finále na posvätnej tráve All England Clubu premohol vo finále najťažšieho súpera: 7-násobného miestneho šampióna Novaka Djokoviča.

"Prichádza sem s túžbou získať ďalší titul. Veľmi chcem zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej a nepremýšľať o tom, koľkí hráči to predo mnou dokázali trikrát za sebou. Myslím si, že moje momentálne tenisové vybavenie mi dovoľuje pomýšľať na najvyššiu métu," prezradil Alcaraz po príchode do Wimbledonu.

Jeho prvý súper Fognini by mal byť dobrý na rozohranie v úvode turnaja. Výbušný Talian má 38 rokov a na wimbledonskej tráve sa predstaví po pätnásty raz. Nikdy však neprešiel cez tretie kolo a pokiaľ by Alcarazovi vzal čo len set, bolo by to veľké prekvapenie.

"Nemyslím na súpera, ani na ďalšie dni. Chcem byť iba čo najlepšie pripravený, aby som vydal zo seba to najlepšie. Myslím si, že mám aj dostatok sebavedomia. Musím ho však podoprieť o kvalitnú hru na kurte," doplnil Alcaraz.

Španielsky mladík s odolnosťou Nadala, úderovou rozmanitosťou Federera a trpezlivosťou Djokoviča má za sebou snovú sezónu na antuke.