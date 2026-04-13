Alcaraz si užíva súboje so Sinnerom: Medzi mnou a ním vlastne neexistuje favorit

Španielsky tenista Carlos Alcaraz v pondelok povedal, že jeho rivalita so staronovou svetovou jednotkou Jannikom Sinnerom mu pred turnajom ATP v Barcelone dodáva extra motiváciu.
Dvadsaťštyriročný Talian v nedeľu zdolal Alcaraza vo finále antukového turnaja ATP 1000 v Monte Carle a zosadil ho z čela svetového rebríčka.
Alcaraz si môže prvé miesto vziať späť, ak tento týždeň zvíťazí v Barcelone, kde vlani skončil druhý. „Myslím si, že súboj o pozíciu svetovej jednotky medzi mnou a Jannikom je veľmi krásny a je to pre mňa pravdepodobne aj extra motivácia.
Pravdou je, že s Jannikom máme veľmi dobrý vzťah. Samozrejme, nie je to veľmi osobné – nechodíme spolu na večere ani sa spolu nestretávame pri jedle, ale myslím si, že náš vzťah mimo kurtu je veľmi dobrý,“ povedal Alcaraz novinárom podľa agentúry AFP.
VIDEO: Sinner a Alcaraz po finále turnaja Monte Carlo
Dvadsaťdvaročný Španiel uviedol, že Sinner ho posúva k tomu, aby bol lepším hráčom, hoci tento týždeň mu v Barcelone „chýbať nebude“.
Sedemnásobný grandslamový víťaz zároveň priznal, že ho teší, keď vidí, ako Sinner robí na antuke „obrovské pokroky“, a že sú si veľmi vyrovnaní na každom povrchu.
„Snažím sa každý deň posúvať svoje hranice, a preto je skvelé mať ho ako referenčný bod a sledovať, ako dosahuje všetky tie úspechy. Keď proti sebe hráme, medzi mnou a ním vlastne neexistuje favorit.
Nezáleží na tom, či hráme na tráve, tvrdom povrchu alebo antuke,“ dodal Alcaraz, ktorý vyhral turnaj v Barcelone dvakrát (2022, 2023). V utorok sa v 1. kole stretne s Fínom Ottom Virtanenom.