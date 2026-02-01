    ONLINE: Carlos Alcaraz - Novak Djokovič dnes, Australian Open LIVE (finále)

    Carlos Alcaraz - Novak Djokovič: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026.
    Carlos Alcaraz - Novak Djokovič: ONLINE prenos z finále Australian Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR)
    1. feb 2026 o 06:30
    Sledujte s nami ONLINE prenos z finále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Australian Open 2026: Carlos Alcaraz - Novak Djokovič.

    Carlos Alcaraz a Novak Djokovič dnes hrajú finále dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open 2026.

    Djokovič zdolal v semifinále Sinnera, zatiaľ čo Carlos Alcaraz si poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom.

    ONLINE PRENOS: Carlos Alcaraz - Novak Djokovič dnes LIVE (Finále Australian Open 2026, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)

    Australian Open - muži Finále 2026
    01.02.2026 o 09:30
    Alcaraz
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Djokovič
    Prenos
    Vítam vás pri finálovom súboji mužskej dvojhry na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví svetová jednotka Carlos Alcaraz a nasadená štvorka Novak Djokovič.

    Carlos Alcaraz prežil v semifinále Australian Open dramatický päťsetový duel s Alexandrom Zverevom, v ktorom sa zdalo, že má zápas pod kontrolou, no zdravotné problémy a kŕče ho pribrzdili. Zverev vyrovnal a v piatom sete dokonca servíroval na víťazstvo, no Španiel opäť vytiahol výnimočný obrat. V hre je jeho prvý titul v Melbourne, zavŕšenie kariérneho Grand Slamu aj historický zápis najmladšieho víťaza všetkých štyroch majorov v Open ére.

    Novak Djokovič sa postaral o ďalší dôkaz, že jeho vzťah s Melbourne je stále výnimočný. V semifinále vyradil dvojnásobného obhajcu titulu Jannika Sinnera, hoci do zápasu vstupoval ako outsider. Djokovič predviedol majstrovskú ukážku mentálnej aj fyzickej odolnosti, keď odvrátil všetkých 16 brejkbalov, vrátane ôsmich v rozhodujúcom sete. Výkon jasne naznačil, že jeho jediným skutočným súperom už nie sú schopnosti či psychika, ale čas. Teraz stojí pred šancou na 25. grandslamový titul a ak by ho získal po víťazstvách nad Sinnerom a Alcarazom, išlo by o jeden z najväčších výkonov v dejinách tenisu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 09:30.
