ONLINE: Carlos Alcaraz - Novak Djokovič dnes, Australian Open LIVE (finále)

Vítam vás pri finálovom súboji mužskej dvojhry na Australian Open, v ktorom sa proti sebe postaví svetová jednotka Carlos Alcaraz a nasadená štvorka Novak Djokovič.
Carlos Alcaraz prežil v semifinále Australian Open dramatický päťsetový duel s Alexandrom Zverevom, v ktorom sa zdalo, že má zápas pod kontrolou, no zdravotné problémy a kŕče ho pribrzdili. Zverev vyrovnal a v piatom sete dokonca servíroval na víťazstvo, no Španiel opäť vytiahol výnimočný obrat. V hre je jeho prvý titul v Melbourne, zavŕšenie kariérneho Grand Slamu aj historický zápis najmladšieho víťaza všetkých štyroch majorov v Open ére.
Novak Djokovič sa postaral o ďalší dôkaz, že jeho vzťah s Melbourne je stále výnimočný. V semifinále vyradil dvojnásobného obhajcu titulu Jannika Sinnera, hoci do zápasu vstupoval ako outsider. Djokovič predviedol majstrovskú ukážku mentálnej aj fyzickej odolnosti, keď odvrátil všetkých 16 brejkbalov, vrátane ôsmich v rozhodujúcom sete. Výkon jasne naznačil, že jeho jediným skutočným súperom už nie sú schopnosti či psychika, ale čas. Teraz stojí pred šancou na 25. grandslamový titul a ak by ho získal po víťazstvách nad Sinnerom a Alcarazom, išlo by o jeden z najväčších výkonov v dejinách tenisu.
