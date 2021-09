Za týždeň zarobil toľko, ako za celú kariéru. Na US Open prekvapuje favoritov

Na tlačovej konferencii sa ho po zápase jeden z novinárov spýtal, či môže povedať, ako sa správne vyslovuje jeho meno. Zasmial sa. "Je to zložité, však?" povedal s úsmevom.

NEW YORK. Keď o jeho úspešnej ceste na US Open 2021 hovorila v televíznom štúdiu bývalá tenistka Barbara Schettová, pri vyslovovaní jeho mena trocha spomalila a pousmiala. Bolo zrejmé, že si nie je úplne istá výslovnosťou.

Holanďan Botic van de Zandschulp je veľkým objavom tohtoročného US Open. Prekvapil viacerých favoritov a postúpil už do štvrťfinále.

Zlomové US Open

Holandský tenista v druhom kole vyradil ôsmeho nasadeného Nóra Caspera Ruuda, potom vybojoval ďalšie dva ťažké zápasy a po výhre nad jedenástkou turnaja Diegom Schwartzmanom slávil postup už do štvrťfinále.

Nikdy predtým na US Open nehral. Tento rok na Roland Garros a vo Wimbledone prešiel do druhého kola, boli to jeho životné grandslamové výsledky. V kariére doteraz vyhral na hlavnom okruhu päť zápasov.

Na US Open už má za sebou v hlavnej súťaži štyri výhry. Najvyššie bol na 117. mieste v rebríčku ATP.