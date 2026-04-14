Trofej Beckera z US Open sa predala za rekordnú sumu. Bývalý tenista však nedostane ani cent

Pohár bývalého tenisového šampióna Borisa Beckera za triumf na US Open 1989 sa v internetovej aukcii predal za 357.546 dolárov (303.556 eur). To je rekordná suma, za ktorú kedy niekto kúpil tenisovú trofej, uviedla agentúra SID.
Z tenisových relikvií bola drahšia len víťazná raketa Srba Novaka Djokoviča z Australian Open 2012, ktorá sa tento rok vo februári predala za 540.000 dolárov (458.541 eur).
Hodnotu trofeje za výhru vo dvojhre na US Open zvyšuje skutočnosť, že pochádza z dielne renomovaného newyorského klenotníctva Tiffany.
Aukčný portál The tennis Auction mimoriadny záujem podľa americkej ESPN vysvetľuje tiež tým, že podobne cenné poháre sa dražia len výnimočne.
Vyvolávacia cena bola 25.000 dolárov (asi 521.000 korún). Na rekordnú sumu sa vyšplhala po devätnástich navýšeniach.
Becker na aukcii nezarobil. Šesťnásobný grandslamový šampión túto trofej už skôr zapožičal tenisovej Sieni slávy a v roku 2019 o ňu prišiel, keď riešil svoj bankrot. Vtedy sa táto strieborná trofej vydražila za 167.000 eur (približne štyri milióny korún).
Päťdesiatosemročný Becker je najmladším grandslamovým víťazom v histórii, v roku 1985 ako 17-ročný nečakane ovládol Wimbledon.
Na londýnskej tráve potom triumfoval ešte dvakrát, pridal ďalšie tri grandslamové triumfy na iných povrchoch a olympijské zlato vo štvorhre z Barcelony 1992.
Tenisovú kariéru ukončil v roku 1999 a v ďalšom živote sa dostal do radu osobných i ekonomických problémov.
V roku 2022 bol Becker odsúdený na dva a pol roka väzenia kvôli zatajovaniu majetku a dlhov pri konkurznom konaní. Po 230 dňoch ho v decembri 2023 prepustili.
Becker je tretíkrát ženatý. So súčasnou manželkou Lilian má od vlaňajšieho novembra dcéru Zoë Vittoria, ktorá je jeho piatym potomkom.