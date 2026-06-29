    Pegulová a Benčičová bez zaváhania do 2. kola. Wimbledon odštartoval podľa očakávaní favoritiek

    Belinda Benčičová.
    Belinda Benčičová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 14:08
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    Benčičová vlani postúpila na Wimbledone až do semifinále, tohtoročnú obhajobu začala hladkou výhrou.

    Wimbledon 2026

    ženy - dvojhra - 1. kolo

    Jessica Pegulová (USA-4) - Darja Vidmanová (ČR) 7:5, 6:3

    Iva Jovičová (USA-16) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 7:6 (1), 6:0

    Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (Andor.) 6:2, 6:3

    Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Mika Stojsavljevičová (V. Brit.) 6:2, 6:1

    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo wimbledone.

    V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6:2, 6:1.

    Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.

    Úlohu favoritky potvrdila aj Američanka Jessica Pegulová.

    Nasadená štvorka si poradila s talentovanou Češkou Darjou Vidmanovou 7:5, 6:3. Pegulovej krajanka Iva Jovičová ako turnajová šestnástka zvíťazila nad Rumunkou Jacqueline Cristianovou 7:6 (1), 6:0.

    Tenis

    Tenis

    Belinda Benčičová.
    Belinda Benčičová.
    Pegulová a Benčičová bez zaváhania do 2. kola. Wimbledon odštartoval podľa očakávaní favoritiek
    dnes 14:08
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