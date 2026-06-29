Pegulová a Benčičová bez zaváhania do 2. kola. Wimbledon odštartoval podľa očakávaní favoritiek

Wimbledon 2026
ženy - dvojhra - 1. kolo
Jessica Pegulová (USA-4) - Darja Vidmanová (ČR) 7:5, 6:3
Iva Jovičová (USA-16) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 7:6 (1), 6:0
Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Victoria Jimenezová Kasincevová (Andor.) 6:2, 6:3
Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Mika Stojsavljevičová (V. Brit.) 6:2, 6:1
Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo wimbledone.
V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej jedenástky domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6:2, 6:1.
Vlani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.
Úlohu favoritky potvrdila aj Američanka Jessica Pegulová.
Nasadená štvorka si poradila s talentovanou Češkou Darjou Vidmanovou 7:5, 6:3. Pegulovej krajanka Iva Jovičová ako turnajová šestnástka zvíťazila nad Rumunkou Jacqueline Cristianovou 7:6 (1), 6:0.