Krejčíková hovorí o potrebe rešpektu. Komenátor ju urazil v živom vysielaní

Podľa jej názoru by mali byť médiá rešpektujúce a profesionálne, a to aj v prípade osobného hodnotenia športovcov.

Wertheim sa za svoje poznámky ospravedlnil v príspevku na platforme X, kde uviedol: „Počas piatkového vysielania na Tennis Channel som urobil niekoľko komentárov, ktoré hlboko ľutujem."

„Uznávam to a ospravedlňujem sa za to. Ihneď som kontaktoval hráčku a ospravedlnil sa. Uvedomujem si, že v tejto situácii nie som obeťou. Nebolo to profesionálne, ani ohľaduplné, a neodráža to osobu, ktorou sa snažím byť.“

„Nesiem za to zodpovednosť. Je mi to ľúto.“