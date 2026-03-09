    Zverev v Indian Wells vydrel postup po trojsetovej bitke, Sinner dominoval

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. mar 2026 o 07:49
    Favoriti postúpili do osemfinále turnaja.

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.

    Štvrtý nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Američana a dvadsaťosmičku „pavúka“ Brandona Nakashimu v troch setoch 7:6 (2), 5:7 a 6:4.

    V ďalšej fáze ho čaká Frances Tiafoe z USA, ktorý zvíťazil vo svojom zápase nad Talianom Flaviom Cobollim 6:1, 6:2 iba za 67 minút.

    Zverev s Nakashimom boli na kurte dve a pol hodiny. Po svojom víťazstve Zverev zdôraznil, že Nakashima nikdy nepodával tak dobre ako proti nemu.

    „Má neuveriteľný servis. Som veľmi šťastný z víťazstva, nebolo to ľahké. To ani nemôže byť ľahké, keď niekto proti vám dá 20 es,“ citovala agentúra DPA.

    VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Nakashima

    Hladký postup si vybojoval aj druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska, Denisa Shapovalova z Kanady zdolal 6:3 a 6:2.

    V osemfinále ho čaká Brazílčan Joao Fonseca, ten si poradil s domácim Tommym Paulom 6:2 a 6:3.

    ATP Indian Wells

    dvojhra - 3. kolo:

    Learner Tien (USA-25) - Ben Shelton (USA-8) 7:6 (3), 4:6, 6:3

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) - Jakub Menšík (ČR-12) 6:2, 4:6, 6:2

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:3, 6:2

    Arthur Fils (Fr.-30) - Marton Fucsovics (Maď.) 6:3, 7:5

    Frances Tiafoe (USA-21) - Flavio Cobolli (Tal.-15) 6:1, 6:2

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:7 (5), 6:3, 6:3

    Joao Fonseca (Braz.) - Tommy Paul (USA-23) 6:2, 6:3

    Alexander Zverev (Nem.-4) - Brandon Nakashima (USA-28) 7:6 (2), 5:7, 6:4

