Zverev v Indian Wells vydrel postup po trojsetovej bitke, Sinner dominoval

Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Štvrtý nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Američana a dvadsaťosmičku „pavúka“ Brandona Nakashimu v troch setoch 7:6 (2), 5:7 a 6:4.
V ďalšej fáze ho čaká Frances Tiafoe z USA, ktorý zvíťazil vo svojom zápase nad Talianom Flaviom Cobollim 6:1, 6:2 iba za 67 minút.
Zverev s Nakashimom boli na kurte dve a pol hodiny. Po svojom víťazstve Zverev zdôraznil, že Nakashima nikdy nepodával tak dobre ako proti nemu.
„Má neuveriteľný servis. Som veľmi šťastný z víťazstva, nebolo to ľahké. To ani nemôže byť ľahké, keď niekto proti vám dá 20 es,“ citovala agentúra DPA.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Nakashima
Hladký postup si vybojoval aj druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska, Denisa Shapovalova z Kanady zdolal 6:3 a 6:2.
V osemfinále ho čaká Brazílčan Joao Fonseca, ten si poradil s domácim Tommym Paulom 6:2 a 6:3.
ATP Indian Wells
dvojhra - 3. kolo:
Learner Tien (USA-25) - Ben Shelton (USA-8) 7:6 (3), 4:6, 6:3
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) - Jakub Menšík (ČR-12) 6:2, 4:6, 6:2
Jannik Sinner (Tal.-2) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:3, 6:2
Arthur Fils (Fr.-30) - Marton Fucsovics (Maď.) 6:3, 7:5
Frances Tiafoe (USA-21) - Flavio Cobolli (Tal.-15) 6:1, 6:2
Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:7 (5), 6:3, 6:3
Joao Fonseca (Braz.) - Tommy Paul (USA-23) 6:2, 6:3
Alexander Zverev (Nem.-4) - Brandon Nakashima (USA-28) 7:6 (2), 5:7, 6:4