Extrémne horúčavy ich už nebudú trápiť. ATP prišla s pravidlami na ochranu hráčov

ATP pre nadchádzajúcu sezónu spresnila pravidlá chrániace hráčov pred extrémnymi horúčavami. Mužský tenisový okruh o tom informoval na svojej internetovej stránke.
O prerušení zápasov doteraz na turnajoch rozhodovali delegáti ATP. Po novom bude rozhodujúca hodnota indexu tepelného stresu WBGT, ktorý sa vypočítava na základe teploty a vlhkosti vzduchu, intenzity slnečného žiarenia a sily vetra.
Ak v úvodných dvoch setoch zápasov hraných na tri sety dosiahne hodnota WBGT 30,1 stupňa Celzia alebo viac, bude vyhlásená desaťminútová prestávka. Počas nej sa môžu hráči okrem iného prezliecť, osprchovať sa a radiť sa s trénermi.
Keď hodnota indexu presiahne 32,2 stupňa, bude stretnutie prerušené. „Na prvom mieste je ochrana zdravia hráčov a nové pravidlá prinášajú lekársky podloženú štruktúru pre zvládanie extrémnych horúčav,“ uviedla ATP.