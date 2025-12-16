    Extrémne horúčavy ich už nebudú trápiť. ATP prišla s pravidlami na ochranu hráčov

    Taliansky tenista Jannik Sinner skrečoval finále turnaja v Cincinnati 2025.
    Taliansky tenista Jannik Sinner skrečoval finále turnaja v Cincinnati 2025. (Autor: REUTERS)
    ČTK|16. dec 2025 o 09:48
    ShareTweet0

    O prerušení zápasov doteraz na turnajoch rozhodovali delegáti ATP.

    ATP pre nadchádzajúcu sezónu spresnila pravidlá chrániace hráčov pred extrémnymi horúčavami. Mužský tenisový okruh o tom informoval na svojej internetovej stránke.

    O prerušení zápasov doteraz na turnajoch rozhodovali delegáti ATP. Po novom bude rozhodujúca hodnota indexu tepelného stresu WBGT, ktorý sa vypočítava na základe teploty a vlhkosti vzduchu, intenzity slnečného žiarenia a sily vetra.

    Ak v úvodných dvoch setoch zápasov hraných na tri sety dosiahne hodnota WBGT 30,1 stupňa Celzia alebo viac, bude vyhlásená desaťminútová prestávka. Počas nej sa môžu hráči okrem iného prezliecť, osprchovať sa a radiť sa s trénermi.

    Keď hodnota indexu presiahne 32,2 stupňa, bude stretnutie prerušené. „Na prvom mieste je ochrana zdravia hráčov a nové pravidlá prinášajú lekársky podloženú štruktúru pre zvládanie extrémnych horúčav,“ uviedla ATP.

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič s trofejou z turnaja v Adelaide.
    Novak Djokovič s trofejou z turnaja v Adelaide.
    V oboch prípadoch tam vyhral. Djokovič vo finále zdolal syna českého velikána
    dnes 10:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Extrémne horúčavy ich už nebudú trápiť. ATP prišla s pravidlami na ochranu hráčov