Sabalenková sa odhlásila z prestížneho turnaja v Pekingu. Je mi to veľmi ľúto, hovorí

PEKING. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa odhlásila z nadchádzajúceho turnaja WTA 1000 v Pekingu. Svetovú jednotku vyradilo menšie zranenie, ktoré utrpela na US Open.
„Je mi veľmi ľúto, že sa nebudem môcť zúčastniť na podujatí v Pekingu. Budem sa teraz koncentrovať na moje zotavenie, na súťažné kurty sa vrátim, až keď budem stopercentne zdravá. Teším sa na návrat do Pekingu budúci rok,“ uviedla Sabalenková na sociálnej sieti.
China Open štartuje v čínskej metropole 24. septembra, vo vlaňajšej edícii vypadla 27-ročná Bieloruska vo štvrťfinále dvojhry, pripomenula agentúra AFP.