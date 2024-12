Sabalenková ovládla tenisový rok, Šramková prestížnu cenu nezískala

Navarrová sa na US Open sa prebojovala až do semifinále, v ktorom prehrala so práve so Sabalenkovou. Sunová zaujala vo Wimbledone a celkovo sa z pozície mimo prvej dvestovky vyšplhala až na 39. miesto.

Erraniová a Paoliniová získali pre Taliansko zlatú medailu vo štvorhre na olympijských hrách v Paríži a pomohli svojej krajine vyhrať Pohár Billie Jean Kingovej, keď vo finále zdolali Slovenky 2:0 na zápasy.