Hrať proti transrodovým hráčkam nie je fér. Sabalenková otvára citlivú tému

Svetová jednotka Aryna Sabalenková sa vyjadrila k účasti transrodových športovkýň v ženskom športe a povedala, že by bolo nefér, keby ženy čelili „biologickým mužom“ v profesionálnom tenise.
Súčasné pravidlá WTA Tour týkajúce sa účasti podľa rodu umožňujú transrodovým ženám súťažiť, ak najmenej štyri roky deklarovali svoje pohlavie ako ženské, znížili hladinu testosterónu a súhlasia s testovacími postupmi.
Tieto podmienky môže navyše individuálne upraviť aj lekársky manažér WTA podľa konkrétneho prípadu.
Na otázku o transrodových športovkyniach v rozhovore s Piersom Morganom, ktorý bol zverejnený v utorok, štvornásobná grandslamová víťazka Sabalenková odpovedala: „Je to zložitá otázka. Nemám voči nim nič.“
„Ale mám pocit, že stále majú obrovskú výhodu oproti ženám a myslím si, že nie je fér, aby ženy v podstate čelili biologickým mužom,“ dodala Bieloruska, ktorá bola v relácii, aby propagovala svoj „súboj pohlaví“ proti Nickovi Kyrgiosovi 28. decembra.
„Nie je to férové. Žena pracuje celý život, aby dosiahla svoje limity, a potom má čeliť mužovi, ktorý je biologicky oveľa silnejší. Pre mňa takáto vec v športe jednoducho nie je správna.“
WTA bezprostredne nereagovala na e-mailovú žiadosť o komentár.
Bývalý wimbledonský finalista Kyrgios povedal, že so Sabalenkovou súhlasí, a dodal: „Myslím, že to trafila presne.“
V posledných rokoch neexistujú žiadne príklady transrodových hráčok súťažiacich v profesionálnom tenise.
Transrodová tenistka Renée Richards súťažila na profesionálnom ženskom okruhu v rokoch 1977 až 1981, predtým než trénovala tenisovú legendu a priekopníčku v oblasti práv homosexuálov Martinu Navrátilovú.
Navrátilová, osemnásťnásobná grandslamová víťazka vo dvojhre, je hlasnou kritičkou zapájania transrodových športovkýň do ženského športu.
Iní, ako Billie Jean King – dvanásťnásobná grandslamová víťazka vo dvojhre, ktorá vyhrala pôvodný „súboj pohlaví“ v roku 1973 – považujú vylučovanie transrodových športovkýň za diskrimináciu.
V roku 2024 Britská tenisová asociácia upravila svoje pravidlá tak, aby transrodovým ženám zakázala súťažiť v národných a medziklubových ženských súťažiach.
Za posledné dva roky viaceré športové federácie spustili vlastné štúdie alebo zmenili pravidlá tak, aby zakázali súťažiť v ženskej kategórii na elitnej úrovni každému, kto prešiel mužskou pubertou.
Advokačné skupiny transrodových osôb tvrdia, že vylúčenie trans športovkýň predstavuje diskrimináciu.
Kritici zapájania transrodových športovkýň do ženského športu hovoria, že prechod mužskou pubertou dáva športovcom obrovskú výhodu v oblasti svalovo-kostrovej sústavy, ktorú tranzícia nedokáže odstrániť.