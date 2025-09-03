Na US Open skončila aj druhá česká tenistka. Sabalenková postúpila bez boja

US Open 2025
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Markéta Vondroušová (ČR) - bez boja
NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila bez boja do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Češka Markéta Vondroušová na štvrťfinálový zápas proti najvyššej nasadenej obhajkyni titulu nenastúpila pre zranenie kolena.
Sabalenková sa v semifinále stretne so štvrtou nasadenou Američankou Jessicou Pegulovou, pôjde o reprízu vlaňajšieho finále.
Vondroušová mala zdravotné problémy už počas víťazného osemfinálového duelu proti Kazaške Jelene Rybakinovej. Na utorňajšeom tréningu sa bolesti kolena ešte vystupňovali.
„Veľmi ma bolí, že nemôžem pokračovať na US Open. Počas rozohrávky som opäť pocítila bolesť v kolene.
Po konzultácii s turnajovým lekárom som sa rozhodla, že nebudem riskovať zhoršenie zranenia a odstúpim z turnaja," uviedla na sociálnych sieťach wimbledonská šampiónka z roku 2023.
Sabalenkovú mrzelo, že Vondroušová nemohla odohrať štvrťfinálový duel.
„Je mi veľmi ľúto Markéty. Po sérii zranení sa opäť dostala do formy a na Us Open predvádzala skvelý tenis. Viem, čo teraz prežíva a ako ju to bolí. Želám jej, aby sa čím skôr vrátila na kurty," povedala Bieloruska, ktorá aj po skončená turnaja zostane svetovou jednotkou.