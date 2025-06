ONLINE: Aryna Sabalenková - Iga Swiateková dnes, Roland Garros 2025 LIVE (semifinále)

Aryna Sabalenková

Tenistka z Běloruska se aktuálně nachází na 1. místě žebříčku WTA, od října minulého roku tak vévodí ženskému tenisu.



Sabalenková se v minulém roce na French Open dostala do čtvrtfinále, kde jí vyřadila Mirra Andrejevová (6.). Dva roky zpět došla do semifinále, kde nestačila na Karolínu Muchovou (13.). Dnes bude usilovat o to, aby se poprvé ve své kariéře dostala do finále grandslamu v Paříži.



Turnajem prochází znamenitě, Sabalenková neztratila ani set. V osmifinále si poradila s Američankou Amandou Anisimovou (16.), ve čtvrtfinále vyzrála na Čeng Čchin-wen (7.), s kterou před třemi týdny v Římě prohrála.



Světová jednička slavila letos titul v Madridu, ve finále si poradila s Coco Gauffovou (2.). Na začátku roku ovládla Brisbane, v březnu Miami. Na kontě tak má tři trofeje a nemá dost, French Open je další zastávkou.