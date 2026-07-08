    Senzácia na Wimbledone. Držiteľ voľnej karty je v semifinále Wimbledonu, čaká ho Zverev

    Arthur Fery.
    Arthur Fery. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 18:51
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    Poslednýkrát sa niečo také podarilo Goranovi Ivaniševičovi v roku 2001

    Wimbledon 2026

    Muži - dvojhra - štvrťfinále:

    Arthur Fery (V.Brit.) - Flavio Cobolli (Tal.-9) 6:4, 7:6 (4), 6:0

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Taylor Fritz (USA-6) 6:4, 6:4, 6:2

    Britský tenista Arthur Fery prekvapujúco postúpil už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V stredajšom štvrťfinále zdolal deviatku „pavúka“ Taliana Flavia Cobolliho 6:4, 7:6 (4), 6:0 a po 25 rokoch sa stal sa prvým držiteľom voľnej karty, ktorý sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku vo dvojhre na londýnskej tráve.

    V roku 2001 sa to podarilo Goranovi Ivaniševičovi.

    Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom.

    Druhý nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil so šiestym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom v troch setoch 6:4, 6:4, 6:2.

    Tenis

    Tenis

    Arthur Fery.
    Arthur Fery.
    Senzácia na Wimbledone. Držiteľ voľnej karty je v semifinále Wimbledonu, čaká ho Zverev
    dnes 18:51
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