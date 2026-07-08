    Semifinalistka Wimbledonu o návrate Rusov na OH: Chcem zdolať každú jednu z nich

    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková
    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 22:04
    ShareTweet1

    Kosťuková patrí medzi najhlasnejšie kritičky účasti ruských športovkýň

    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková a skeletonista Vladyslav Heraskevyč kritizujú rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC).

    Na základe verdiktu MOV sa ruskí športovci budú môcť zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch na OH 2028 v Los Angeles.

    Dvadsaťštyriročná Kosťuková patrí medzi najhlasnejšie kritičky účasti ruských a bieloruských tenistiek na okruhu WTA.

    Od vypuknutia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu si na turnajoch s nimi nepodávala ruku.

    „Je to hrozné. Myslím si, že to má ďaleko od princípu fair play pre všetky zúčastnené krajiny, nielen pre Ukrajinu.

    Chcem nastúpiť a zdolať každú jednu Rusku, proti ktorej na olympiáde nastúpim,“ citovala semifinalistku Wimbledonu agentúra AFP.

    Proti rozhodnutiu MOV sa ohradil aj Heraskevyč, ktorému zakázali štartovať na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo pre prilbu s podobizňami padlých vojakov.

    „Vedel som, že k tomu skôr či neskôr dôjde. Ale nikdy by mi nenapadlo, že toto rozhodnutie padne tak rýchlo.

    V uplynulých dňoch došlo k početným raketovým útokom na Kyjev a ľudia opäť prišli o život.

    Situácia je v tejto chvíli taká zlá, ako ešte nikdy predtým. A práve v tomto období zverejňuje MOV toto rozhodnutie,“ dodal skeletonista z Kyjeva.

    Tenis

    Tenis

    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková
    Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková
    Semifinalistka Wimbledonu o návrate Rusov na OH: Chcem zdolať každú jednu z nich
    dnes 22:041
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Semifinalistka Wimbledonu o návrate Rusov na OH: Chcem zdolať každú jednu z nich