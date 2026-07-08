Prvé grandslamové semifinále v kariére. Česká deviatka vyradila Belgičanku a čaká ju Ukrajinka

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V stredajšom štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej dvanástky nad trinástkou „pavúka“ Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:2. Semifinalistka tohtoročného Roland Garros tak vyrovnala svoje grandslamové maximum.
V semifinále sa Kosťuková stretne s 21-ročnou Češkou Lindou Noskovou. Turnajová deviatka zdolala 21. nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6:3, 7:5 a pripísala si prvý postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji v kariére.
Stala sa najmladšou semifinalistkou Wimbledonu od roku 2018, keď sa medzi štvoricu najlepších prebojovala Jelena Ostapenková.
„Pocity sú úžasné, ako nikdy predtým. Pre toto hrám tenis, je to pre mňa naozaj špeciálne.
Pred zápasom som bola nervózna, nebudem klamať, vyvinula som na seba tlak, ale vtedy hrám najlepšie.
Keď som nervózna, znamená to, že mi na tom záleží,“ povedala Nosková podľa agentúry DPA.
Kosťuková vyhrala jediný doterajší vzájomný zápas s Noskovou, keď začiatkom tohto roka zvíťazila v dvoch setoch vo štvrťfinále turnaja v Madride, na ktorom napokon získala titul.
„Bude to náročný zápas, určite to nebude jednoduché. Marta je výnimočná hráčka,“ citovala Noskovú agentúra AFP.
Kosťuková nedala Paolininovej žiadnu šancu, na víťazstvo jej stačilo 69 minút. „Pred deviatimi rokmi som sedela na tomto kurte ako diváčka a sledovala Rogera Federera.
Vrátiť sa sem teraz ako hráčka je úžasné. Prešla som okolo Steny cti, na chvíľu som sa pri nej zastavila a vychutnala si ten okamih,“ povedala 24-ročná Ukrajinka po svojom premiérovom vystúpení na hlavnom dvorci All England Clubu.
Na víťazku semifinále medzi Kosťukovou a Noskovou čaká v sobotňajšom finále dvojnásobná grandslamová šampiónka Coco Gauffová alebo desiata nasadená Češka Karolína Muchová.
Wimbledon 2026
Ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Linda Nosková (ČR-9) - Elise Mertensová (Belg.-25) 6:3, 7:5
Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Jasmine Paoliniová (Tal.-13) 6:3, 6:2