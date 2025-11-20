    Súboj Argentíny s Nemeckom je po dvojhrách vyrovnaný. Nemcov udržal v hre Zverev

    Alexander Zverev v zápase proti Franciscovi Cerundolovi.
    Alexander Zverev v zápase proti Franciscovi Cerundolovi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. nov 2025 o 22:05
    O víťazovi tak rozhodne záverečná štvorhra.

    Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále:

    Argentína - Nemecko 1:1 po dvojhrách

    Tomas Martin Etcheverry - Jan-Lennard Struff 7:6 (3), 7:6 (7)

    Francisco Cerundolo - Alexander Zverev 4:6, 6:7 (3)

    BOLOGNA. Stav štvrťfinálového súboja medzi tenistami Argentíny a Nemecka je po dvojhrách na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nerozhodný 1:1.

    O úvodný bod pre Argentínu sa postaral Tomas Martin Etcheverry, ktorý zdolal Jana-Lennarda Struffa v dvoch setoch 7:6 a 7:6.

    V druhom singli potom Alexander Zverev zdolal Francisca Cerundola 6:4 a 7:6.

    O víťazovi tak rozhodne záverečná štvorhra. Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na Španielsko, ktoré zdolalo Česko 2:1.

    dnes 22:05
